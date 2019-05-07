Renault mayıs kampanyası

Renault, Mayıs ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde fırsatlar sunuyor. Renault fiyatlar ve artan ödemeli kredi seçenekleri ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.

Renault müşterileri, artan ödemeli kredi kampanyası kapsamında mayıs ayında fırsatlar sunuyor. Renault, 30.000TL peşinat ve aylık 1.500TL’den başlayan taksit seçenekleri ile yeni bir otomobil sahibi olma fırsatı buluyor. Kampanya dahilinde Clio HB modeline 30.000TL peşinat ile 1.500TL’den başlayan taksitlerle sahip olunabiliyor. Megane Sedan’da 45.000TL peşinat ile 2.000TL aylık taksit avantajı sunuluyor. Captur modeli için 40.000TL peşinat ile 2.000TL aylık taksit imkanı bulunuyor. Kampanyada Kadjar ise 55.000TL peşinat ve 3.000TL gibi cazip aylık ödeme seçenekleri ile satışa sunuluyor. Artan ödeme seçeneği için 1,89 faiz oranı yer alıyor.

40 BİN LİRAYA 12 AY SIFIR FAİZ

Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen hafif ticari araç müşterileri içinde fırsatlar var. 40.000TL kredi ve 12 aya varan vade seçeneklerine sıfır faiz fırsatı bulunuyor. Mayıs ayında Clio HB 80.400TL, Kangoo 96.900TL, Megane Sedan 107.900TL’den satışa sunuluyor. Trafic ve Master 124.400TL, Captur ise 139.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.