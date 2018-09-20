Renault, Nissan ve Mitsubishi Google ile yeni bir ortaklığa başladı. Bilgi eğlence ve Android hizmeti sunacak olan ittifak müşterilerine Google Haritalar, Google Asistan ve Google Play Store da dahil olmak üzere yeni hizmetler verecek.
Renault-Nissan-Mitsubishi ve Google, Android işletim sisteminin araçlara entegrasyonunu sağlayacak teknoloji ortaklığını duyurdu. 2021 yılından itibaren hayata geçirilecek teknoloji ile çok sayıda marka ve modelde akıllı bilgi eğlence sistemleri ve müşteri odaklı uygulamalar yer alıyor. Teknoloji ortaklığı ile birlikte, İttifak üyeleri tarafından birçok pazarda satışa sunulan araçlarda dünyanın en popüler işletim sistemi olan Android bulunuyor. Google Haritalar uygulaması ile sesli navigasyon hizmetinin yanı sıra, Google Play Store’daki zengin bir otomotiv uygulamaları ekosistemine erişecek kullanıcılar, Google Asistan sayesinde arama ve mesajlara yanıt verebilecek, istedikleri bir bilgiye ulaşabilecek ve araç fonksiyonlarını yönetebilecekler.
TEKNOLOJİ ORTAKLIĞI
Bilgi ve eğlence sistemleri konusunda gerçekleştirilen bu ortaklık, İttifakın 2022 planının da bir parçası olarak daha fazla aracı internet bağlantılı ve bulut tabanlı hizmetlerle donatmayı hedefliyor. Planın birinci yıl dönümünde yapılan bu ortaklık, yeni nesil teknolojilere odaklanıldığını gözler önüne seriyor. Plan çerçevesinde, Renault-Nissan-Mitsubishi markaları 2022 yıl sonu itibarıyla 14 milyondan fazla satış adedine ulaşmayı hedefliyor.
12 YENİ ELEKTRİKLİ VE OTONOM OTOMOBİL
Plan, aynı zamanda 12 adet yeni sıfır emisyonlu elektrikli otomobilin ve yeni otonom sürüş teknolojilerinin lansmanını kapsıyor. İttifak ve Google’ın son teknolojilerinin bir araya geleceği araçlar, pazardaki en akıllı bilgi eğlence sistemlerinden birine sahip oluyor. Sürücüler ve yolcular, Google ve Android işletim sisteminin imkanlarını kullanarak binlerce mevcut uygulamaya ve yeni uygulamaları içeren bir ekosisteme erişebiliyor. Sistem aynı zamanda Apple iOS gibi diğer işletim sistemleriyle çalışan cihazlarla da uyumlu.