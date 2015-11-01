Renault, Nissan ve Mitsubishi ortaklığı 14 milyon araç satacak

Renault, Nissan & Mitsubishi Motors’dan oluşan İttifak’ın Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Carlos Ghosn, “Açıkladığımız stratejik planımız olan İttifak 2022 sonunda, yıllık ortak kazancımızı 10 milyar Euro’ya, yani iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak üzere, Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors; ortak platformlar, güç aktarım mekanizmaları ve yeni nesil elektrik, otonom ve internet bağlantılı teknolojilerdeki iş birliklerine ivme kazandıracak” dedi.

Satış hacmi ile dünyanın en büyük otomotiv grubunu oluşturan Renault, Nissan & Mitsubishi Motors, iş birliklerini güçlendirmek ve 2022 yılına yönelik çok sayıda hedefi gerçekleştirmek üzere İttifak 2022 adında oluşturdukları yeni planın ayrıntılarını duyurdu. 6 yıllık İttifak 2022 Planı; Renault, Nissan & Mitsubishi Motors ortaklığının çalışmalarından elde edilen kazancı yılda iki katına (10 milyar Euro) çıkarmak hedefiyle yola çıktı. İttifak 2022 Planı çerçevesinde; gerçekleştirilecek hedeflerle üç şirketin ortak çalışmalarından elde edilen kazancın yılda 10 milyar Euro’ya ulaşması beklenirken, 14 milyon araç satışı ile kombine finansal gelirlerin toplamda 240 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

2022 SONUNA KADAR 10 MİLYAR EURO

Dünyanın en büyük otomotiv grubunun Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Carlos Ghosn, İttifak 2022 planını açıklarken, bugünün üye şirketler için tarihi bir gün olduğunu vurguladı. Ghosn, “Stratejik planımız olan İttifak 2022 sonunda, yıllık ortak kazancımızı 10 Milyar Euro’ya, yani iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors olarak, ortak platformlar, güç aktarım mekanizmaları ve yeni nesil elektrik, otonom ve internet bağlantılı teknolojilerdeki iş birliklerine ivme kazandıracağız. Planın sonunda, yıllık toplam satışlarımızın 14 milyonu aşması ve 240 milyar dolarlık gelir elde edilmesi bekleniyor” dedi. Üye şirketler arasındaki artan iş birliğini simgeleyen İttifak’ın yeni logosunun ve online dünyada varlığının da başlatıldığını belirten Ghosn, sözlerine şöyle devam etti: “Bu plan üye şirketlerin büyüme ve karlılığını arttıracak. Üç özerk şirket olarak, tek şirket çatısı verimliliğinde iş birliği yaparak artan kazançlar oluşturmayı hedefliyoruz. 1999’dan itibaren iki üye ile yola çıkan İttifak, büyümeye devam ediyor. İttifak 2022 ile üç şirket veya daha fazlası ile de büyümeye devam edeceğimizi ispat edeceğiz.”

Dünyanın en büyük otomotiv grubunun açıkladığı 6 yıllık stratejik plana göre, 2022 hedefleri şöyle sıralanıyor: