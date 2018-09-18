Renault robot otomobilini tanıtacak

Renault’dan 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda konsept robot otomobil dünya prömiyeri Renault, Alpine ve Dacia, 2 Ekim’de başlayacak olan Paris Otomobil Fuarı’nda ziyaretçilerini ağırlıyor.
Renault, 2 Ekim’de gerçekleştireceği basın toplantısı ile yeni premium robot-otomobil konseptini tanıtıyor. Bu konsept, Renault’nun 2018 yılında mobilite araştırmaları kapsamında robot-otomobil üçlemesinin sonuncusu olarak öne çıkıyor.
YENİ KADJAR PARİS’İ BEKLİYOR
Paris Otomobil Fuarı, aynı zamanda Yeni Kadjar ilk kez gün ışığına çıkıyor. Renault, aynı zamanda Paris Otomobil Fuarı’nda 120. yılını dopdolu bir programla kutluyor. 30 Eylül’de, 120. yıla özel büyük bir geçit töreni gerçekleştirecek olan Renault, fuar açılışı öncesinde 30 farklı koleksiyon modelinden oluşan bir konvoy ile Paris caddelerinde boy gösteriyor. Type A modelinin öncülüğündeki Renault koleksiyonu, fuar süresince Renault standında ayrıca farklı bir salondaki Efsanevi Yollar teması ile otomobil severlerle buluşuyor. Yeni mobilite çözümlerinin öncü markalarından Renault, fuar ziyaretçilerine Marcel, Renault Mobility ve Renault Rent ile ortaklıklarını ve programlarını tanıtıyor. Renault, 4 Ekim 2018 tarihinden itibaren ise Concorde meydanındaki test merkezinde otomobil severlere ürün gamında yer alan tüm elektrikli otomobilleri deneme fırsatı sunuyor.
ALPINE AİLE POTRESİ
Tüm otomobil tutkunlarını cezbeden Alpine; A110Pure, A110Légende ve A110GT4’den oluşan tüm A110 ailesini fuar boyunca sergiliyor. Alpine ayrıca, 4 Ekim’den itibaren Efsanevi Yollar sergisinde de birçok modeliyle yerini alıyor.
DACIA TASARIM YARIŞMASI
Paris Otomobil Fuarı, Yeni Duster ile Avrupa’da en yüksek satış rakamına ulaşan Dacia için modellerini ve SanderoStepway için düzenlenen tasarım yarışmasını duyurmak için bir fırsat niteliği taşıyor. Dacia markasının fanları da kaçırılmaması gereken bir sürpriz gösteriyle otomobil severlerin karşısına çıkıyor.