Renault Talisman 1.6 dCi EDC testi

Orta sınıfa dinamizm aşısı

Renault Talisman, tasarımı, güçlü motor seçenekleri ve zengin donanımıyla orta sınıfta rekabeti kızıştırdı. 160 beygirlik dizel ünite, performansla test konuğumuz oldu.

GÖKHAN KARA

Fransız otomotiv üreticisi Renault, son dönemde adeta tasarım atağına kalktı. Clio ile başlayan bu süreç, her yeni modelle daha da ilgi çekici hale gelmeyi başardı. Markanın en yeni modelleri Megane ve Talisman ile tamamen yeni bir yüze kavuşan marka, bu sportif tasarımı etkileyici bir konfor ve sürüş yeteneğiyle destekleyerek adeta sınıf liderliğine gözünü dikti. Markanın yeni amiral gemisi olan Talisman, yerini aldığı Latitude’un sade tasarım anlayışıyla taban tabana zıt bir görüntüde. Küçük hacimli güçlü dizel motor seçenekleriyle pazara sunulan Talisman, bize ürün gamının zirvesindeki çift turbo beslemeli 1.6 dCi motor ve EDC şanzımanla konuk oldu.

608 LİTRELİK BAGAJ HACMİ

Renault’nun yeni orta sınıf sedanı, aslında bir spor sedan olarak bile nitelendirilebilir. Markanın yeni C tipi LED gündüz aydınlatmalarıyla şekillendirilen ön bölümde geniş motor kaputu, büyük marka logosu ve etrafındaki geniş ızgara; kavisli hatlarla büyük bir uyum içerisinde. Sınıfının en dikkat çekici modeli olduğunu düşündüğümüz araç, arka tasarımıyla da bu iddiamızı destekliyor. Marka logosuna kadar uzanan arka far grubu, profile de taşarak dinamik bir görünüm oluşturuyor. İnce bir çizgi halindeki farlar araca genişlik hisse verirken, doğal bir spoyler işlevi gören bagaj kapağı, sportif tasarımı destekliyor. Bu kapağın altında 608 litrelik dev bir bagaj alanı yer alıyor. Profiydeyse geniş omuz çizgileri ve 19 inçlik alaşım jantlar çok şık. Jantlardaki dönüş efekti etkileyici bir görünüme sahip. İki kapı arasındaki 4Control logosu ise, ilerleyen paraflarda anlatacağımız ve sürüşü inanılmaz derecede destekleyen bir yenilik.

8.7 İNÇLİK TABLET EKRANI

Aracın dışındaki sportiflik iç mekanda yerini teknoloji ve konfora bırakıyor. Kadjar ile hayatımıza giren yeni direksiyon simidi, konfor seviyesi yüksek koltuklar ve yumuşak malzemeyle kaplı kokpit, kalite hissini bir hayli artırıyor. Tüm bunlara rağmen iç mekanda tüm dikkatleri üzerine çeken unsur, 8.7 inçlik dik yerleştirilmiş tablet ekranı. Sınıfı için bir ilk olan bu ekran, adeta tapuları yıkıyor. Araçla ilgili pek çok işlevin yönetilebildiği bu ekran, oldukça kullanışlı. Ekranın tepkileri biraz yavaş olsa da renkli ve eğlenceli bir yazılıma sahip. Aracın üst donanım seçeneğinde, masaj yapabilen ön kultokların sunulduğunu da söylemeliyiz. Aracın arka koltuklarıysa patronlara layık.

5 FARKLI SÜRÜŞ MODU VE 4CONTROL

Vites topuzunun arkasındaki Multi-Sense kontrol butonu, farklı sürüş deneyimleri sunabiliyor. Comfort, Neutral, Sport, Eco ve Perso ayarlarına sahip sistem, vites değiştirme süresinden direksiyon sertliğine, renkli ambiams aydınlatmalarından farklı gösterge tasarımına hatta motor sesi ve koltuk konforuna kadar pek çok alana müdahale ederek tamamen farklı sürüş hissi oluşturuyor. 7 inçlik TFT göstergeler de, sürüş moduna göre renk ve şekil değiştiriyor. Yani Comfort’tan Sport’a geçildiğinde belirgin şekilde sürüş hissi ve sertlik değişiyor. Bu durum, tam anlamıyla bir otomobilden birden fazla otomobil çıkarma tanımını karşılıyor.

ARKA TEKERLEKLER DE YÖNLENDİRİLİYOR

Elektronik amortisörlerle eşleyen 4Control sistemi, aracın arka lastiklerinin de, sürüş hızına göre küçük bir açıyla sağa sola dönebilmesini sağlıyor. Örneğin park yaparken arka tekerlekler, öndekilerin aksi yönene dönerek manevra kabiliyetini artırıyor. 4.85 metre uzunluğundaki araç, bu sayede pratik şekilde park edilebiliyor. Otoyol sürüşlerindeyse arka tekerlekler, öndekilerle aynı yöne dönerek viraj kabiliyeti ve dinamizmi artırıyor. Bu sayede araç, spor bir otomobil kadar çevik hale geliyor.

160 BEYGİRLİK DİZEL OTOMATİK

Renault Talisman, 1.5 ve 1.6 litrelik dizel motorlarla pazara sunuluyor. Bize 1.6 litrelik çift turbo beslemeli motorla konuk olan araç, 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman EDC ile kombine ediliyor. 160 beygir güç ve 380 nm tork üreten motor, 1597 kilogramlık otomobile keyifli bir performans sağlıyor. 0-100 km/s ivmelenmesini 9.4 saniyede tamamlayan araç, saatte 215 kilometre sürate ulaşabiliyor. Aracın deposu sadece 52 litre. Üstelik 4Control sistemine sahip modellerde bu rakam 47 litreye düşüyor. Bunun nedeni tüketim değerine bakıldığında anlaşılıyor. Fabrika verilerine göre ortalama tüketim sadece 4.5 litre. Yani 47 litrelik depoyla bile 1000 kilometrenin üzerinde yolculuk yapmak mümkün. Bizim kullanımımız da elde ettiğimiz 6.1 litrelik değer de karma tüketim için yeterli seviyede.

DONANIMI RAKİPLERİNDEN ZENGİN

123 bin 100 liradan başlayan fiyatlarla satılan araç, rakiplerle benzer seviyede. Bize konuk olan üst donanım ve motorlu versiyon ise 139 bin 300 lirayı buluyor. Bu fiyat da rakiplerin üst versiyonlarıyla benzer olsa da Talisman’ın donanım listesi tüm rakiplerden zengin. Öte yandan Talisman’da görev yapan dizel ünite, sınıfının en güçlü vergi avantajlı dizel motoru.