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Renault ve Dacia’da ‘ÖTV bizden’ kampanyası devam ediyor

Renault ve Dacia’da ‘ÖTV bizden’ kampanyası devam ediyor

Renault ve Dacia’da Aralık ayında geçerli olan kampanya fırsatları 4 Ocak 2017 akşamına kadar devam ediyor. Müşteriler, Renault markasının tüm binek modellerinde geçerli olan “ÖTV ve Kur Farkı Bizden” kampanyasından ayrıca binek otomobillerdeki* 48.000TL için 24 aya kadar yüzde 0,99 ve 48 aya kadar yüzde 1,19 faiz oranlarından** söz konusu tarihe kadar faydalanabiliyor. Aynı şekilde […]

15 saat önce -
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Renault ve Dacia’da Aralık ayında geçerli olan kampanya fırsatları 4 Ocak 2017 akşamına kadar devam ediyor.

Müşteriler, Renault markasının tüm binek modellerinde geçerli olan “ÖTV ve Kur Farkı Bizden” kampanyasından ayrıca binek otomobillerdeki* 48.000TL için 24 aya kadar yüzde 0,99 ve 48 aya kadar yüzde 1,19 faiz oranlarından** söz konusu tarihe kadar faydalanabiliyor. Aynı şekilde Renault hafif ticari araç modellerinde sunulan sıfır faiz fırsatı da sürüyor. 20.000TL için 15 aya kadar, 24.000TL için 12 aya kadar ve 12.000TL için 24 aya kadar sıfır faiz imkanı yer alıyor. Daha yüksek kredi oranları için ise 48.000TL için 24 aya kadar yüzde 0,84 ve 48 aya kadar vadede 1,09 faiz oranı sunuluyor.

ÖTV FARKI YOK

Kampanya kapsamında Clio HB 48.850TL, Captur 64.250TL, Kadjar 83.150TL, Yeni Megane HB 66.600TL, Megane Sedan 63.600, Talisman 111.400TL, Trafic 68.750TL, Master Kamyonet 68.900TL, Kangoo 48.950TL’den başlayan fiyatlarla müşterinin beğenisine sunuluyor. Ayrıca Aralık ayında müşterilere sunulan Dacia binek otomobillerinde “ÖTV Farkı Yok” kampanyası da 4 Ocak 2017 akşamına kadar sürüyor. Diğer taraftan Dacia binek*** ve hafif ticari modellerinin satın alımlarında finans kampanyasından yararlanmak isteyen müşteriler için avantajlı faiz oranları da söz konusu tarihe kadar müşterilere sunuluyor. Kampanya kapsamında 48.000TL için 24 aya kadar yüzde 0,99 ve yine aynı tutar için 48 aya kadar 1,19 faiz oranı** yer alıyor.

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