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Renault ve Dacia’da servis kampanyası

Tarafından
yıldırım
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Renault ve Dacia’dan bahar tazeliğinde servis kampanyası başladı.

Renault ve Dacia araç sahipleri, otomobillerini bahar aylarına fırsatlarla hazırlıyor. 12 Mayıs tarihine* kadar yetkili servislerde geçerli olan Bahar Tazeliği Servis Kampanyası kapsamında, tüm Renault ve Dacia modellerinde fren, kayış, klima, park sensörü ve aydınlatma fix paketleri yüzde 20 avantajlı fiyatlarla yer alıyor. Ayrıca müşteriler, Motrio’nun belirli lastiklerinde geçerli olan ‘4 al 3 öde’ kampanyasından faydalanma hakkına sahip

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