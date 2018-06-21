Kullanılabilir ulaşılabilir elektrikli

Renault, elektrikli otomobil alanındaki çalışmalarını, yeni ZOE Z.E 40 ile zirveye taşıdı. 400 kilometrelik menzil vadeden araç, bu mesafeyi 18.9 liraya kat ediyor

GÖKHAN KARA

Otomotivde geleceği temsil eden elektrikli araçlar, gün geçtikçe daha gelişmiş özelliklerle karşımıza çıkıyor. İlk örneklerinin markalar için prestij olmaktan öteye geçemediği bu araçlar, artan menzilleri ve sürüş özellikleriyle çok daha kullanılabilir hale geldi. Bu pazarın oluşmasına ön ayak olan markaların başında kuşkusuz Renault bulunuyor. Markanın bu alandaki çalışmalara takdiri hak ediyor. Farklı boyut ve amaçlara sahip elektrikli modeller üreten Fransız marka, küçük sınıfta yer alan hatchback modeli ZOE ile adeta elektrikli bir aracın günlük kullanıma ne kadar uygun olabileceğini kanıtlıyor.

DIŞI KÜÇÜK İÇİ BÜYÜK

İlk versiyonuyla 210 kilometrelik menzil vadeden ZOE, artık çok daha iddialı. Bu ayki konuklarımızdan olan yenilenen ZOE, elektrikli bir otomobilin kullanışlı olabileceğini kanıtlamak için ter döktü. Marka, son derece sevimli bir görünüme sahip olan ZOE’nin tasarımını değiştirmeye gerek duymamış. Clio’ya göre daha iri görünen araç, bu durumu iç mekanda da hissettiriyor. Aracın yüksek tavanı, boyutlarına göre etkileyici bir baş mesafesi sağlarken, arka bölümde sunulan diz mesafesi ise kompakt sınıftaki birçok modelden daha fazla. Açık renkli döşemeler ve kaplamalar sayesinde olduğundan da geniş görünen iç mekanda ergonomi ve işçilik başarılı seviyede.

YAYALARA ‘SES’ VERİYOR

Sert plastik malzemeler bile şık desenler sayesinde kalitesiz görünmüyor. Tek parçalı rahat koltuklar uzun yolculuklarda bile yormazken, aracın tabanında uzunlamasına konumlandırılan piller sayesinde oturma pozisyonu da küçük bir SUV havasına sahip.Aracın gösterge tablosunda sadece şarj durumu, ekonomi ve hız göstergesine yer verilmiş. 338 litrelik bagaj da oldukça geniş. ZOE’nin sürüş esnasında herhangi bir motor sesi bulunmuyor. Bu sebeple araçta kullanılan Z.E. Voice fonksiyonu sunuluyor. Böylece aracın hızı saatte 30 kilometrenin altındayken yayaların geldiğinizden haberdar olmasını sağlayan 3 farklı ses seçeneğine sunuluyor.

220 NM TORK HER AN HAZIR VE NAZIR

ZOE’nin kaputunun altında yer alan elektrikli motor, 92 beygir güç ve 220 nm tork üretiyor. Maksimum tork, ilk hareketten tam gaz hızlanmaya kadar her an ayağınızın altında. Bu sebeple tam gaz hızlanmalarda küçük bir patinaj yaşanabiliyor. Aracın 0-100 km/s ivmelenmesi 13,5 saniye, maksimum hızıyla saatte 135 kilometre olarak belirlenmiş. Tabii bu hıza ulaşmak için ECO modunu kapatmak gerekiyor. 1480 kilogramlık ağırlığa göre performans yeterli. 400 kilometrelik menzil vadeden otomobil, günlük kullanımda 300 kilometreyi rahatlıkla kat edebiliyor. Full şarj işlemi, şarj istasyonlarında 2,5 saat sürüyor. Pil kapasitesi 22 kWh’den 41 kWh’ye yükseltilen ZOE Z.E 40, güncel elektrik tarifesiyle 18,9 liraya doluyor. Markanın araçta kullandığı Range OptimiZEr sistemi, optimum sürüş menzili için enerji tüketimini yöneterek sakin sürüşlerde daha fazla yol kat etmeyi sağlıyor. Türkiye’de Life donanımıyla satışa sunulan ZOE Z.E 40’ın fiyatıysa 130 bin lira. Bu fiyat yüksek gibi görünse de, kısa vadede tüketim ve vergi avantajıyla bu fark hızla kapanıyor.