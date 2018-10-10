Renault’da Ekim ayında sıfır faiz fırsatı

Renault, Ekim ayında müşterilerine sıfır faiz fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında binek ve hafif ticari tüm Renault modellerinde maksimum 30.000TL kredi ve 12 aya varan vade seçeneklerinde sıfır faiz fırsatı sunuluyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 200.000TL kredi 48 aya kadar yüzde 2,34 sabit faiz oranı bulunuyor.

Ayrıca Ekim ayında Renault Clio HB ve Megane Sedan sahibi olmak isteyen müşteriler için özel bir kampanya fırsatı da yer alıyor. Ekim ayında hurda araç teşvikinden yararlanacak Renault müşterileri, kampanya kapsamında devlet desteği ile birlikte Clio HB modeline 79.900TL, Megane Sedan’a ise 91.900TL’den başlayan fiyatlarla sahip olabiliyor.

Ekim ayında Captur 137.400TL, Kadjar 179.750TL, Kangoo 108.300TL, Trafic ise 136.100TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.