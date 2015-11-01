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Renault’da eylül indirimi

Renault’da eylül indirimi

Renault, Eylül ayında Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB ve Kangoo modellerinde müşterilerine birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. “Yarısını Şimdi, Kalanı 2018’de Öde” kampanyası kapsamında araç bedelinin yarısı satın alım sırasında nakit ya da takas araç ile ödenirken, kalan tutar* yüzde 1,19 sabit faiz oranı ile maksimum 48 aya kadar kredilendiriliyor. Üstelik kredi taksit ödemeleri […]

16 saat önce -
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Renault, Eylül ayında Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB ve Kangoo modellerinde müşterilerine birbirinden cazip fırsatlar sunuyor.

“Yarısını Şimdi, Kalanı 2018’de Öde” kampanyası kapsamında araç bedelinin yarısı satın alım sırasında nakit ya da takas araç ile ödenirken, kalan tutar* yüzde 1,19 sabit faiz oranı ile maksimum 48 aya kadar kredilendiriliyor. Üstelik kredi taksit ödemeleri Ocak 2018’de başlıyor. Bu kampanyadan faydalanmayan müşteriler için ise 20.000 TL peşin, 12 aya kadar sıfır faiz seçenekleri sunuluyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde, 48 aya kadar yüzde 0,99 sabit faiz oranı bulunuyor.

MEGANE SEDAN’DA 20 BİN LİRA SIFIR FAİZ

Renault, Captur ve Megane Sedan (Joy 1.6 benzinli hariç) modellerinde 20.000 TL ve maksimum 12 aya kadar sıfır faiz fırsatı sunuyor. Daha fazla kredi ve vadelerde maksimum 48 aya kadar yüzde 1,14 sabit faiz oranı yer alıyor.

TALİSMAN İÇİN 48 AY VADE

Talisman, Kadjar ve Symbol modellerinde ise 12.000 TL ve maksimum 12 aya kadar sıfır faiz seçeneği bulunuyor. Daha fazla kredi ve vadelerde ise maksimum 48 aya kadar yüzde 1,24 sabit faiz oranı bulunuyor.

CLIO HB 55 BİN 800 LİRADAN BAŞLIYOR

Eylül ayında Clio HB 55.800 TL, Megane Sedan 68.750 TL, Kangoo 56.700 TL, Captur 84.600 TL, Kadjar 100.050 TL, Talisman 137.600 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

TİCARETE DESTEK

Renault, hafif ticari modellerinde de müşterilerine özel fırsatlar sunuyor. Master ve Trafic modellerinde 34.000 TL, 12 ay yüzde sıfır faiz avantajının yanı sıra daha yüksek taleplerde 48.000 TL 24 aya kadar yüzde 0,79 sabit faiz oranı mevcut. Finansman kampanyasına katılmak istemeyen müşterilere ise 2.000 TL’lik ek indirim olanağı yer alıyor.

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