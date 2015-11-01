Renault’da Haziran ayında sıfır faiz fırsatı

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Renault, Haziran ayında binek otomobil ve ticari araç modellerine özel sıfır faiz avantajı sunuyor.

Captur, Kadjar modelleri, ayrıca 2016 model Talisman, Megane Sedan ve Megane HB modelleri 30.000TL 15 aya kadar yüzde sıfır faiz ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. 48.000TL için ise 24 aya kadar yüzde 0,79 sabit faiz fırsatı bulunuyor. Diğer binek otomobil modellerinde 12.000TL için 12 ay sıfır faiz fırsatı sunuluyor. Renault ayrıca Kadjar, Captur, Clio Ailesi, Megane Ailesi’nde metalik renk opsiyonunu müşterilerine hediye ediyor. Renault, hafif ticari modellerinde de müşterilerine özel fırsatlar sunuyor. Kangoo Ailesinde 20.000TL, Master ve Trafic modellerinde ise 34.000TL12 ay yüzde sıfır faiz avantajının yanı sıra finansman kampanyasına katılmak istemeyen müşterilere 2.000TL ek indirim olanağı yer alıyor. Kampanya kapsamında ClioHB 55.800 TL, Megane HB 67.750TL, Megane Sedan 68.450 TL, Captur 81.450TL, Talisman 123.100TL, Kangoo ise 54.400TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.