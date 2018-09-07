Renault’da hurdaya ek indirim

Renault, Eylül ayında hafif ticari modellerindeki sıfır faizin yanı sıra hurda araç teşvikinden yararlanacak müşterilerine ek indirim fırsatı sunmaya devam ediyor.

Kampanya kapsamında aracını yenilemek isteyen müşterilere, devlet desteğine ek olarak perakende Symbol alımlarında 7.000TL, Clio ve Kangoo alımlarında ise 5.000TL’lik indirim sağlanıyor. Hurda teşvikiyle birlikte ek indirimlerle Renault Clio HB 84.900TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulurken; Symbol 86.600TL, Kangoo ise 91.300TL’den satışa sunuluyor.

Ayrıca Renault hafif ticari modellerinde maksimum 30.000TL kredi ve 12 aya varan vade seçeneklerinde sıfır faiz fırsatı sunuluyor. Diğer taraftan binek modellerde maksimum 36.000TL kredi ve 12 aya varan vade seçeneklerinde yüzde 0,98 sabit faiz oranı bulunuyor.

Binek ve hafif ticari tüm modellerde daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 100.000TL kredi 48 aya kadar yüzde 2,24 sabit faiz oranı yer alıyor. 150.000 TL kredi tutarı için ise 48 aya kadar yüzde 2,34 sabit faiz oranı sunuluyor.

Ayrıca Renault Finans’tan kredi kullanılarak yapılan 2018 model yılı binek perakende satın alımlarında 1.000TL indirim mevcut. Eylül ayında Megane Sedan 116.900TL, Captur 130.900TL, Kadjar 182.900TL, Trafic 131.100TL, Master ise 135.850TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.