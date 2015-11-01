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Renault’da nisan kampanyası

Renault’da nisan kampanyası
18 saat önce
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Renault, Nisan ayında binek otomobil ve hafif ticari araç modellerinde özel faiz oranları sunuyor.

Renault binek otomobillerde 12.000 TL 12 ay yüzde sıfır faiz, hafif ticari araçlarda ise 34.000 TL 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı bulunuyor. Captur ve Kadjar modelleri ise 30.000TL için 15 aya kadar yüzde sıfır faiz ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. 48.000TL için ise 24 aya kadar yüzde 0,79 sabit faiz* fırsatı bulunuyor. Ayrıca 2016 model Talisman, Megane Sedan ve Megane HB modellerinde de özel faiz oranları yer alıyor. Kampanya kapsamında bu modeller için 30.000 TL 15 ay vade için sıfır faiz sunuluyor. Renault ayrıca tüm Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB ve Megane Sedan, Kadjar ve Captur modellerinde metalik renk opsiyonunu** müşterilerine hediye ediyor. Kampanya kapsamındaClio Joy 1.2 75 bg otomobiller 56.800 TL, Megane HB 67.750TL, Megane Sedan Joy 1.6 16V 115 bg otomobiller ise 68.450 TL, Kangoo 53.800TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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