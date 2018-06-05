Renault’da sıfır faiz

Renault, Haziran ayında Clio ve Kangoo müşterilerine maksimum 30.000TL kredi ve 15 aya varan vade seçeneklerinde sıfır faiz fırsatı sunuyor.

Diğer tüm modeller için ise 30.000TL kredi 24 aya kadar yüzde 1,39 faiz yer alırken, daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 100.000TL kredi 48 aya kadar yüzde 1,49 sabit faiz oranı bulunuyor. Renault Finans’tan yüzde sıfır faiz haricinde kredi kullanılarak yapılacak 2018 model Clio HB ve Clio Sport Tourer Joy 1.2 75 bg versiyon satın alımlarında liste fiyatı üzerinden 1.750TL, diğer versiyonlarında ise 2.500TL ek indirim uygulanıyor. Kangoo Multix ve Express satın alımlarında ise liste fiyatı üzerinden 2.250TL ek indirim sunuluyor. Aynı kapsamda Symbol için 2.500TL, Captur ve Kadjar için 4.000TL, Megane Sedan ve HB (Joy 1.6 benzinli hariç) 3.500TL, Koleos ve Talisman modellerinde 5.000TL, Master ve Trafic ailesinde ise 2.000TL ek indirim bulunuyor. Haziran ayında Clio HB 73.400TL, Kangoo 75.550TL, Megane Sedan 89.900TL, Captur 99.900TL, Kadjar 131.450TL, Trafic 102.350TL, Master ise 105.100TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Dacia’da Haziran Ayında Sıfır Faiz

Haziran ayında Dacia müşterileri için Sandero, Lodgy ve Dokker modellerinde 30.000TL kredi, 15 aya kadar vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Binek ve hafif ticari diğer modeller için ise 30.000TL kredi, 24 aya kadar yüzde 1,39 sabit faiz oranı yer alırken, daha fazla kredi ve vade taleplerinde maksimum 100.000TL için 48 aya kadar yüzde 1,49 sabit faiz oranı mevcut. Dacia Finans’tan kredi kullanılarak yapılacak 2018 model Sandero satın alımlarında 2.500TL ek indirim** yer alırken; Logan MCV, Lodgy, Dokker Combi ve Dokker Van modellerinde ise 1.750TL ek indirim** bulunuyor. Diğer taraftan Yeni Duster (benzinli versiyonlar hariç) modellerinde 2.750 TL’lik indirim sunuluyor. Haziran ayında Sandero 62.650TL, Dokker Van 62.450TL, Dokker Combi 71.900TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken Logan MCV 68.350TL, Yeni Duster 79.050TL, Lodgy ise 97.000TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.