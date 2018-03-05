Renault’dan kadınlara indirim hurdaya teşvik

Renault’da Mart ayına özel kampanyalar düzenliyor.

Mart ayında Renault’da sıfır faiz seçeneğinin yanı sıra tüm binek ve hafif ticari modellerinde cazip ödeme seçenekleri sunuluyor. Renault, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü sunduğu özel şartlar ile kutluyor. 16 yaş ve üzeri araç sahiplerine yönelik kampanya ise 15 Mart 2018 tarihine kadar devam ediyor. Tüm binek ve hafif ticari Renault modellerinde 30.000TL kredi 24 aya kadar yüzde 1,09 faiz yer alırken, daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 90.000 TL kredi 48 aya kadar yüzde 1,39* sabit faiz oranı bulunuyor. Finansman kampanyasına katılmayan Master ve Trafic müşterilerine ise 2.000 TL’lik ek indirim sağlanıyor. Ayrıca Clio ve Kangoo modellerinde ise 24.000TL kredi ve 12 aya kadar sıfır faiz seçeneği sunuluyor. Mart ayında Clio HB 64.800 TL, Kangoo 72.650 TL, Megane Sedan 82.850 TL, Captur 91.850 TL, Trafic 91.850 TL, Master 94.850 TL, Kadjar 112.700TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kadınlar Günü’ne özel kampanya

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Mart ayı boyunca, tüm Renault binek modellerinde artı 1 yıllık garanti sağlayan Maxxi Garantim ürünü hediye ediliyor ve dosya masrafı alınmıyor.

Renault’da 16 yaş ve üzeri araç sahiplerine fırsat

Renault, 16 yaş ve üzeri herhangi bir marka ve model binek ya da hafif ticari aracını yenilemek isteyen müşterilerine cazip bir fırsat sunuyor. 15 Mart 2018 tarihine kadar geçerli kampanya kapsamında 2018 model Megane Sedan ve Clio HB’in perakende satın alımlarında, anahtar teslim fiyat üzerinden 10.000 TL indirim sağlanıyor. Kampanya dahilinde şartlar yerine getirildiğinde Clio HB 54.800 TL, Megane Sedan ise 72.850 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.