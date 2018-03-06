Renault’dan yeni bir konsept: EZ-GO

Renault, Cenevre Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştirdiği EZ-GO konsepti ile paylaşımlı ulaşıma yeni bir vizyon katıyor. EZ-GO, kalabalık şehirlerde ulaşımı kolaylaştıracak yeni bir otonom ve paylaşımlı bir “robot taksi” konsepti.

Renault, EZ-GO ile paylaşımlı ulaşım sistemine ait gelecek vizyonunu sergiliyor. EZ-GO, insanların sabit veya mobil bir konumdan araç çağırmalarını sağlayan elektrikli, otonom ve paylaşımlı bir “robot taksi” konsepti. EZ-GO konsept model, trafiği yoğun şehirlerde seyahat etmenin yeni yöntemine gönderme yapıyor. Bu yeni konsept model, otonom sürdürülebilir bireysel ulaşıma yönelik SYMBIOZ’un başarılı lansmanının devamı niteliği taşıyor.

Benzersiz bir paylaşımlı şehir içi otonom konsept modeli olan EZ-GO, yaşam kalitesini artıran paylaşımlı seyahat keyfi için tasarlandı. Bir uygulama üzerinden veya şehir içindeki sabit istasyonlardan çağrılabilen robot araç, özel araçların konforuyla, toplu taşımanın verimliliğini, güvenliğini ve araç kullanma kaygısından uzak olma imkanını sunuyor. 4. seviye otonom sürüş becerisine sahip olan EZ-GO, öndeki araçla olan takip mesafesini kontrol etmesinin yanı sıra şeritte kalabiliyor, şerit değiştirebiliyor. Olağanüstü bir durum meydana geldiğinde ise kendi başına veya takip merkezine bağlanarak güvenli bir konuma yönlenebiliyor.

EZ-GO modelin inovatif tasarımı, otonom sistem sensörlerinin görüş alanını maksimuma çıkarmak ve güneş ışığının panoramik tavan camından içeri girmesini sağlamak için tasarlandı. EZ-GO’daki biniş rampası yürüyerek veya tekerlekli sandalyeyle araca binmeyi kolaylaştırıyor. EZ-GO’nun özellikleri, Renault’nun ana felsefesi olan “Easy Life / Kolay Yaşam”ı geleceğe taşıyor.

Kurumsal Tasarım Direktörü Laurens van den Acker: ”Renault EZ-GO’yu şehirler için ikonik bir simge olarak tasarladık. Bu elektrikli, otonom konsept herkes için paylaşımlı ulaşımın pozitif potansiyel etkisinin keşfedilmesini sağlıyor. Görsel çekiciliğinin ve şehir içine entegrasyonunun yanı sıra, daha önce görülmemiş 360 derece açık penceresi sayesinde yolcular rahat bir sürüşün ve şehir manzarasının tadını çıkarabilecekler.” dedi.

RENAULT ZOE’NİN GÜCÜ ARTTI

Avrupa’nın en çok tercih edilen elektrikli modeli Renault ZOE, yeni R110 80kW elektrikli motoru ile daha fazla güç ve sürüş keyfi vaat ediyor. R110, mevcut motor R90 ile aynı boyutlara sahip olmasına rağmen 12 kW (16 bg) daha fazla güç üretiyor. Yeni motor ile birlikte ZOE’nin 80’den 120 km/s hıza çıkma süresi 2 saniye azalıyor ve daha iyi bir hızlanma elde edilebiliyor. Bu önemli iyileştirme, yüksek hızlardaki güvenlik hissini daha da artırıyor. R110, düşük devirde 225 Nm azami tork ile dinamizmini koruyor. ZOE’nin Cenevre’de ilk kez sergilenen yeni rengi yaban mersin moru, şık görünümü ile dikkat çekiyor.

1.3 LİTRELİK BENZİNLİ GELİYOR

Renault, Scenic ve Captur modelleri ile sunulacak yeni 1.3 Energy TCe benzinli motorunu Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtıyor. Kısa bir süre önce satışa sunulan bu yeni nesil motor, İttifak ve ortağı Daimler ile birlikte geliştirildi. Yüksek bir sürüş keyfinin yanı sıra farklı güç seçenekleri sunan motor, daha fazla tork (özellikle düşük hızlarda), daha düşük karbondioksit emisyonu ve daha düşük yakıt tüketimine sahip.

4 FARKLI GÜÇ SEÇENEĞİ

Renault Scenic, 115, 130, 140 ve 160bg olmak üzere dört farklı güç seçeneğiyle sunuluyor. Maksimum güç olan 160bg, bir önceki modele göre 30bg artış anlamına geliyor. Önceki motorda 205Nm olan azami tork ise 65Nm artırılarak 270 Nm’ye çıkarıldı. Yeni benzinli motor, sürtünmeyi azaltıp ısı iletimini optimize ederek motorun enerji verimliliğini artırmak için kullanılan bir silindir kaplama teknolojisi olan ‘Plazma Sprey Kaplama (Mirror Bore Coating)’ gibi en yeni inovasyonları barındırıyor. Renault Captur’un 130bg manuel vites kutusuna sahip versiyonu 1500 dev/dk’dan 3.500 dev/dk’ya 220 Nm azami tork üretiyor. 150bg güce sahip versiyonu da bulunan Captur (EDC ve manuel), 1.600 dev/dk’dan 3.250 dev/dk’ya 250 Nm azami tork üretiyor.

RENAULT TALİSMAN S-EDITION 1.8 LİTRELİK BENZİNLİYLE GELECEK

Zarif ve şık tarzı, üstün sürüş ve kontrolü, konforlu iç mekanı ve olağanüstü performansı ile Renault Talisman, pazarın en popüler modellerinden biri olma özelliğini koruyor. S-Edition versiyonu ile birlikte sunulan yeni 1.8 TCe 225 benzinli motoru ile ürün gamını genişleten Talisman, kırmızı siyah renklerle sportif bir iç tasarıma sahip. Yeni versiyonda 4-Control paketi ve yeni 19 inç alüminyum jantlar da standart olarak sunuluyor.

4CONTROL PAKETİ

Geniş donanım seviyesi ile (ADAS Paketi ve Görüş Sistemi, Multi-Sense, koltuk masajı vb.) sportif tarzı ve özel donanımları bir arada sunan Talisman S-Edition, 4Control Paketi ve Elektronik Amortisör Kontrolü’nü standart olarak sunuyor. Talisman S-Edition’ın iç mekanında sportif özellikler göze çarpıyor. Siyah deri ve kırmızı dikişli döşeme ve gösterge tablosu, deri direksiyon simidi, vites kolu kaplaması, S-Edition işlemeli aksesuarlar ve alüminyum donanımlar dikkat çekiyor.