Renault’nun faiz indirimi 2019’da da devam ediyor

Renault, Ocak ayında binek ve hafif ticari araç modellerinde sıfır faiz fırsatı sunmaya devam ediyor.

Renault Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane Sedan ve tüm hafif ticari modellerde maksimum 24.000TL kredi ve 12 aya varan vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Maksimum 40.000TL kredi kullanacak müşterilere ise, yine aynı modeller için 12 aya varan vade seçeneği ve 0,99 faiz seçeneği yer alıyor. Renault, ayrıca daha fazla kredi veya vade talep eden müşteriler için avantajlı faiz oranları sunuyor.

Renault, Ocak ayında cazip ödeme koşullarının yanı sıra 2018 model binek otomobillerde avantajlı fiyatlar sunmaya devam ediyor. Ocak ayında, perakende müşteriler için 2018 model hurda teşviki ile Clio HB 66.900TL’den, Clio Sport Tourer 69.900TL’den, Megane Sedan 86.900TL’den başlayan fiyatlarla** satışa sunuluyor.