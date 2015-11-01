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Renegade’e şimdi al seneye öde

Renegade’e şimdi al seneye öde
5 saat önce
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Jeep’in haziran ayı boyunca Renegade modelinde sunduğu “Yarısı Şimdi Yarısı Seneye” kampanyasıyla otomobilseverlerin hayallerine kavuşması kolaylaşıyor. Kampanya kapsamında, Jeep Renegade modelinde sunulan cazip diğer ödeme seçenekleri de kredi kullanmak isteyen müşterilere sunuluyor.

Geçtiğimiz yıl 75’inci yaşını görkemli bir şekilde kutlayan SUV araçların ikonik markası Jeep, Renegade modeli için haziran ayında özel bir kampanya devreye alıyor. 2017 model Renegade Limited ve Renegade Trailhawk versiyonlarında geçerli olan kampanyada 74 bin 750 TL’den başlayan iki eşit taksitli kredi imkanı sunularak, ödemenin yarısı 2017 yılının haziran ayında, diğer yarısı da 2018’in haziran ayında gerçekleşiyor. Öte yandan Renegade Limited ve Renegade Trailhawk versiyonlarında 40 bin TL’ye kadar 12 aya varan vadeyle 0 faizli kredi avantajı da ödeme seçenekleri arasında yerini alıyor. Longtitude versiyonlarındaysa otomobilseverler 20 bin TL’ye kadar 12 aya varan vadeyle 0 faizli kredi imkânından faydalanabiliyor.

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