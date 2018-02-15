Rolls-Royce Cullinan ile araziye çıkıyor

Yeni SUV modelini bundan 3 yıl önce tanıtan Rolls-Royce, Cullinan ile araziye çıkacak. Rolls-Royce Cullinan V12 turbo motorunun yanı sıra, hibrit versiyonunun da olması bekleniyor.

Avrupa ve Türkiye’nin kıskacında olan SUV modeller, artık bütün segmentlerin dikkatini çekiyor. Alt sınıftan üst ultra lüks segmente kadar sunulmaya başlanan yerden yüksek modellere olan ilgi her geçen gün artıyor. Bununla birlikte lüks üretici Rolls-Royce ise Cullinan isimili SUV modelini sahneye çıkardı. 6.6 litrelik V12 turbo motora sahip olması beklenen aracın, bir de hibrit versiyonu olacak. Aracın fiyatının ise Avrupa’da 500 bin doların üzerinde olması bekleniyor.

CULLINAN İSMİ ELMASTAN GELİYOR

Rolls-Royce CEO’su Torsten Müller yaptığı açıklamada; “Bu isim bizim sıra dışı yeni aracımıza tıpatıp uyuyor. ”Cullinan”, kusursuz kalitesiyle, gerçek lüksün olasılıklarını yeniden kalibre eden varlığıyla fark yaratıyor. Tıpkı bugüne kadar bulunan en büyük ve en kusursuz elmas olan ”Cullinan” elması gibi diğerlerinin üzerinde bir mükemmellik ile gün ışığına çıkıyor.” Cullinan Elması”nın yaratılışına giren binlerce yılın epik süreçlerinden esinlendik. Aracın adı, yeni aracımızın birçok yönünü vaat ediyor ve bünyesinde barındırıyor. Rolls-Royce markasının alüminyum yürüyen aksam üzerine oturtulmuş ”Cullinan” Suv aracı yenilenen lüks mühendisliğini gösterdiği ikinci otomobilidir.