RS motorlu Honda Civic HB Türkiye’de

İlk jenerasyonundan itibaren gerek dünyada gerekse Türkiye’de büyük beğeni toplamış olan Civic Hatchback tamamen yenilenen onuncu nesli ile 11-12 Mart tarihlerinde Honda Plazalarda yapılacak lansman ile müşterileriyle buluşuyor. 1.5 litrelik 182 beygir güç üreten yeni VTEC Turbo motoruyla Honda Civic Hatchback 100 bin 900 TL’den satışa sunulacak.

Sahip olduğu DNA’ya bağlı kalarak sunduğu sportif dinamikleri ve konforu bir araya getiren yeni Honda Civic Hatchback, sıradışı bir deneyim sunmak için tasarlandı. Tamamen yeni benzinli motoru, performans ile yakıt ekonomisini birlikte sunarken, sınıfının önde gelen yolcu ve yükleme alanı ile Civic HB farklı yaşam tarzlarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlandı. Yüksek kaliteli malzemeler, yeni tasarım teması ve yeni dijital ekranı, kaliteli iç mekanı gözler önüne seriyor. Yeni Civic Hatchback’te 17 inç alaşım jantlar, ön ve arka park sensörleri, arka park kamerası, Honda Connect bilgi ve eğlence ekranı, iki bölgeli klima, LED farlar, ortada çift egzoz çıkışı ve bagaj üstü spoyleri içeren ve sportif yapıyı güçlendiren detaylar bulunuyor.

182 BEYGİRLİK YENİ MOTOR

Yeni Civic Hatchback’te yer alan 7 ileri CVT şanzıman özellikle 1,5 litrelik 182 beygir güç üreten VTEC Turbo motor ile en uygun şekilde çalışacak şekilde yeniden tasarlandı. Avrupa’ya özgü kontrol yazılımı sayesinde performansın daha verimli ve akıcı şekilde kullanılması sağlandı. Ayrıca direksiyon arkasında yer alan kulakçıklar, sürücüye hem manuel hem otomatik şanzıman keyfini aynı anda yaşatıyor. Yeni Civic Hatchback dikkat çeken dizaynı, sunduğu sıradışı performansı, konfor ve donanım özellikleri ile 11 Mart’ta Honda Plazalarında yerini alıyor.