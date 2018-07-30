Bentley, sadece on otomobille sınırlı Pikes Peak Bentayga’yı üretecek. 600 HP güç ve 900 Nm maksimum tork sunan Bentley’in ikonik 6.0 litre çift turbo W12 motoru, kesintisiz bir dört çekiş sürüşü için sekiz vitesli otomatik ZF şanzımanla besleniyor.

Seri üretim SUV’yla Pikes Peak Uluslararası Tırmanma Yarışı’nda net bir rekor kıran Bentley Bentayga olağanüstü performansını bir kez daha sergilemişti. Rekor kıran sürüşü kutlamak için Bentley, sadece on otomobille sınırlı Pikes Peak Bentayga’yı üreteceğini açıkladı. Bentley’in kendi bünyesindeki özel ısmarlama ve karoser bölümü Mulliner tarafından yaratılan ve el işçiliğiyle üretilen Pikes Peak Bentayga, W12’nin dağda gösterdiği başarılara da bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

İKİ RENKLİ 22 İNÇ JANT

Pikes Peak Bentayga çeşitli göz alıcı özellikler sunuyor. Yoğun Beluga siyahına veya çarpıcı Radium rengine boyanan otomobil, Radium ikincil rengiyle tamamlanan Beluga renginde, opsiyonel iki renkli 22’’ jantlara sahip. Siyah Spasifikasyonu içeren otomobilde tüm krom dış kısımlar parlak siyah öğelerle değiştirilerek, karbon fiber ayırıcı, yan etekler, difüzör ve arka spoyler ekleniyor. Göze çarpmayan Pikes Peak deseni ise ön tamponu süslüyor.

FİBER ÖN PANEL

Otomobilin içinde ise Mulliner tasarım renk ayrımı, Key Lime tonlarını, koltuklardaki ve kapılardaki Alkantara dolgularla beraber Beluga deriyle buluşturuyor. Direksiyon ve vites kolunda da Alkantara kullanılırken, tavan döşemesinde Eliade kumaşı tercih ediliyor. Pikes Peak logosu karbon fiber panelleri süslüyor ve numaralı Pikes Peak kapı eşikleri iç mekanı tamamlanıyor.

600 BEYGİR GÜCÜNDE

Kaportanın altında Pikes Peak Bentayga, rekor kıran yarış otomobiliyle aynı motora ve şasi sistemine sahip. 600 HP güç ve 900 Nm maksimum tork sunan Bentley’in ikonik 6.0 litre çift turbo W12 motoru, kesintisiz bir dört çekiş sürüşü için sekiz vitesli otomatik ZF şanzımanla besleniyor. Adaptif hava süspansiyonu ve Bentley’in eşsiz ve dünya lideri 48V elektrikli aktif yalpa önleme kontrol sistemi (Bentley Dinamik Sürüş), üstün bir sürüş konforu ile optimum gövde kontrolü arasında mükemmel dengeyi sağlıyor. Otomobil, Bentayga Spor Egzozu ve Touring Spesifikasyonu paketiyle tamamlanıyor.