Ferrari, “One-Off” olarak adlandırılan, “kişiye özel” Ferrari programının son ürününü gün yüzüne çıkardı. Ferrari’nin en sadık müşterilerinden biri için, tamamen müşterinin istekleri doğrultusunda hazırladığı SP38’den sadece 1 adet üretildi.

Efsanevi İtalyan markası Ferrari, “One-Off” olarak adlandırılan ve kişiye özel üretilen otomobil programının en seçkin parçasını gün yüzüne çıkardı. Ferrari’nin yarış tutkusuna sahip, sadık müşterilerinden biri için, tamamen istekleri doğrultusunda tasarlanan ve sadece 1 adet üretilen Ferrari SP38, Fiorano’da sahibine teslim edildi. Ferrari Tasarım Merkezi tarafından geliştirilen otomobilin altyapısı 488 GTB’den alınırken, yine aynı modelde kullanılan çift turbo beslemeli benzinli motora görev veriliyor.

ÖZEL KIRMIZI RENK

Üç katmanlı özel kırmızı rengiyle ön plana çıkan SP38’in genel tasarım dilindeki maskülen hatlar, otomotiv tarihine adını yazdıran Ferrari F40’a bolca gönderme yaparken, motor üzerindeki katmanlar, fazla ısının tahliyesi için özel olarak kullanılıyor.

KARBON FİBER ÖN TAMPON

Karbon fiberden geliştirilen ön tampon eklentisi, marşpiyel ve difüzörüyle dikkat çeken SP38’in jant tasarımı da F50’yi hatırlatıyor. İç mekânında çok değerli malzemelerin kullanıldığı, yüksek el işçiliğiyle üretilen Ferrari SP38, İtalya’nın Como Gölü kıyısındaki geleneksel klasik otomobil festivali Concorso d’Eleganza Villa d’Este ile ilk kez otomobil tutkunlarıyla buluşacak.