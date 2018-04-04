Sandero Stepway Style ile Türkiye’ye ayak bastı. Özel seri, iç ve dış tasarımındaki ayrıntıları ile dikkat çekiyor.

Sandero Stepway Style, Türkiye’de benzinli ve dizel 4 farklı versiyon ile satışa sunuluyor; 0.9 Turbo 90 bg benzinli manuel & Easy-R, 1.5 dCi 90 bg dizel manuel & Easy-R. Sandero Stepway Style versiyonu ile sunulan yeni bej renk seçeneği, parlak gümüş ve siyah olmak üzere iki renkli 16 inç Stepway Style jant kapakları, kapı sütunlarında Stepway yazısı ve parlak siyah yan aynalar bu özel serinin dış tasarımında ilk göze çarpan özellikler arasında yer alıyor. Zıt renk dikişle süslenmiş özel döşemeler, ön koltukların orta kısmında Stepway yazısı, parlak krom detayları ile havalandırma kanalları ve ön panel ise iç tasarımda ön plana çıkıyor.

GÜVENLİK DONANIMI STANDART

Sandero Stepway Style; Anti Blokaj Sistemi (ABS) + Acil Fren Yardımı (AFU), Elektronik Denge Programı (ESP), Elektronik Patinaj Önleme Sistemi (ASR), Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HSA), sürücü ve ön yan hava yastıkları, ön sis farları, stop & start özelliği gibi önemli güvenlik donanımlarını standart olarak sunuyor.

66 BİN 500 LİRADAN BAŞLIYOR

Bu özel seride standart olarak yer alan konfor donanımları da göz dolduruyor. Otomatik klima, elektrikli arka camlar, direksiyondan kumanda, kol dayama, hız ayar ve sınırlayıcı, yol bilgisayarı, USB ve Bluetooth bağlantısı, direksiyondan kumanda bunlar arasında bulunuyor. Müşteriler ayrıca, arka park sensörü, Dacia Media NAV ve Multimedya Sistemi ve geri görüş kamerası gibi opsiyonlar edinebiliyor. Sandero Stepway Style, Türkiye’de 66.500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.