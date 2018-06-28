SEAT Arona 1.0 TSI DSG test

Crossover pazarının lider adayı

Nissan’ın küçük crossover modeli Juke, 7 yıldır piyasada olmasına rağmen, yaşını inkar edercesine hala sınıfının en farklı oyuncusu olmayı başarıyor.

GÖKHAN KARA

Otomotiv üreticileri, pazardaki SUV-crossover talebindeki artışı görmezden gelmeyerek bu alanda iddialı modeller hazırlamaya devam ediyor. Kompakt oyuncularla genişleyen bu pazar, daha küçük modellere doğru kaymaya başladı. Bu alanda genişleme stratejisi geliştiren markalardan biri de SEAT. İspanyol üretici, Ateca ile başlattığı SUV-crossover model atağını Arona ile devam ettiriyor. Markanın B-crossover pazarındaki yeni oyuncusu, şık tasarımı, tutumlu motoru ve zengin donanımıyla bu ay konuğumuz oldu.

ÇİFT RENKLİ ŞIK TASARIM

Markanın yeni modeli, oldukça etkiyici bir tasarıma sahip. Geniş hava girişlerine sahip tamponu, büyük ızgarası ve üçgen farlarıyla son derece şık bir tasarıma sahip otomobil, çift renkli tasarımıyla da dikkat çekiyor. Bize Xcellence versiyonuyla konuk olan araç, turuncu ana rengi ve gri renkli tavanıyla trafikte kendini hemen belli ediyor. C sütununa işlenen X logosuyla oldukça havalı görünen araç, arkadan da sportif görünmeyi başarıyor. Büyük tavan spoyleri ve alüminyum renkli tampon kaplaması aracın sadece asfalt için üretilmediğini vurguluyor. Genel olarak yerden yüksek tasarlanan otomobil, sürüş pozisyonuyla da bunu hissettiriyor.

400 LİTRELİK BAGAJ

Aracın iç mekanı, diğer SEAT modellerini andırsa da oldukça şık ve kaliteli tasarlanmış. Sportif koltuklar yan destekleriyle sportif sürüşü desteklerken aynı zamanda oldukça rahat. Yumuşak dokulu ve dikişli konsolun ortasına yerleştirilen 8 inç dokunmatik multimedya ekranı kaliteli ve güncel tüm sistemleri destekliyor. İşçilik ve ergonomi olarak son derece başarılı olan iç mekanda sunulan yaşam alanı da yeterince geniş. Aracın arkasında bile rahat sayılabilecek kadar hacim sunulmuş. 400 litrelik bagaj hacmi ise sınıfı için en iyi değerler arasında.

3 SİLİNDİRLİ BENZİNLİ PERFORMANSLI

Arona’da bir dizel bir de benzinli motor seçeneği sunuluyor. Bize 1.0 litrelik EcoTSI motorla konuk olan araç, dizelleri aratmayan bir özellikler sunuyor. 3 silindirli benzinli ünite, turbo beslemesi sayesinden 115 beygir güç ve 200 nm tork üretiyor. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla (DSG) kombine edilen motor, aracı 0’dan 100 km/s sürate 11.1 saniyede ulaşıyor ve saatte 182 kilometre sürate kadar nefesi kesilmiyor. 1135 kilogramlık otomobil ara hızlanmalarda da DSG’nin hızlı vites geçişleri sayesinde oldukça canlı hissettiriyor. Tatlı sert süspansiyon sistemiyle donatılan araç, buna rağmen yeterli konforu sunabiliyor. Dinamik yapısıyla sportif bir sürüş vadeden araç, sınıfının en iyi yol tutan oyuncularından biri.

TÜKETİMİ OLDUKÇA CİMRİ

Fabrika verilerine göre aracın bu motorla ortalama tüketimi 5 litre. Araç 40 litrelik deposuyla 800 kilometrelik menzil vadediyor. Bizim kullanımımız da yol bilgisayarına yansıyan 6.1 litrelik ortalama da oldukça başarılı. Sabit hızlı otoyol sürüşlerinde 5 litre, hatta 4 litrenin bile altına inmeyi başardık.

DONANIM LİSTESİ OLDUKÇA UZUN

122 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Arona, bize konuk olduğu Xcellence versiyonuyla 132 bin 500 liralık etiket taşıyor.(Haziran 2018) 1.6 litrelik dizel otomatik versiyonun 153 bin liradan başladığını belirtelim. Xcellence donanımında LED gündüz farları, LED arka farlar, dönüşe duyarlı sis farları, katlanır aynalar, krom tavan rayları, otomatik klima, hız sabitleyici, anahtarsız giriş ve çalıştırma, otomatik farlar, ikincil çarpışma freni, yorgunluk tespit sistemi, ön bölge asistanı, ESC, ön/yan/perde hava yastığı, Xcellence döşemeler ve 8 inç dokunmatik ekran gibi uzun bir liste yer alıyor.