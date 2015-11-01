Seat Ateca FR versiyonunu sundu

SEAT’ın SUV segmentindeki ilk modeli olan Ateca’nın FR versiyonu 124 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla SEAT Yetkili Satıcılarında yerini aldı.

Sportif çizgileriyle dinamik sürüş deneyimi sunan Ateca’nın FR versiyonu Türkiye’de satışa sunuldu. SEAT, Ateca serisinin Xcellence ile birlikte en üst versiyonu olan FR, 1.4 EcoTSI ACT 150 hp DSG motor seçeneği ile 124 bin 700 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla satın alınabiliyor. Ateca FR’da kendine özgün bir tasarıma sahip siyah renk ön ızgara ve kasayla aynı renge sahip tamponlar göze çarpıyor. Yandan bakıldığında ise FR versiyonunu ayırt eden unsurlar arasında 18 inçlik alüminyum alaşımlı jantlar, arka spoyler ve bu versiyon için özel olarak tasarlanan arka tamponlar öne çıkıyor. İç kısımda ise, üzerinde FR logosu bulunan alüminyum kapı eşik kaplamaları, ön kapılar açılır açılmaz göze çarpıyor. Ayrıca alüminyum pedallar ve çok fonksiyonlu deri sportif direksiyon üzerinde parlak siyah bir kabartma şeklinde yer alan FR logosu da bu otomobilin sportif karakterini daha sağlam bir şekilde vurguluyor.

OTOMATİK VİTES SEÇENEĞİ

Standart olarak sunulan spor Alcantara® döşeme ile direksiyon ve koltuklarda bulunan kırmızı dikişler SEAT Ateca FR’ın göze çarpan detayları arasında yer alıyor. Öte yandan, yine sadece FR versiyona özgü bir tasarıma sahip tavan ve kapı çıtalarında yer alan siyah renkli zarif detaylar iç mekana lüks ve zarif bir dokunuş katıyor. Vites ve koltukların üzerindeki FR detaylarla sportif karakterini vurgulayan otomobil, sürüş deneyimini iyileştirmek için ayrıca daha sert bir süspansiyona sahip. Ateca FR’da 8 inç dokunmatik ekran, 8 hoparlörlü ses sistemi, Full LED farlar, direksiyondan kumanda edilebilen DSG vites sistemi ve geri görüş kamerası gibi son teknoloji bilgi, eğlence ve güvenlik sistemleri de FR donanımda standart olarak sunuluyor.