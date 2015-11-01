SEAT Leon Xcellence 1.4 Eco TSI DSG testi

İSPANYOL ARTIK DAHA DA ATEŞLİ

Seat, kompakt modeli olan Leon’u makyajladı. Zaten sportif olan tasarım yerine donanım ve kullanışlığa önem veren marka, güçlü benzinli motoruyla dizelleri aratmayacak tüketim değerleri vadediyor

GÖKHAN KARA

Otomotiv pazarının sportif yönü ağır basan markalarından SEAT, kompakt sınıftaki başarılı modeli Leon ile ciddi bir satış ivmesi yakaladı. Aracın başarılı özellikleri ve sportif sürüşü, makul fiyatla birleşince, İspanyol markayı yollarda bolca görmeye başladık. Kısa bir süre önce küçük bir makyaj operasyonu geçiren Leon, yeni donanım seçeneği Xcellence ve tutumlu Eco TSI motor seçeneğiyle konuğumuz oldu.

TEK FARK TAMPON VE ÖN IZGARA

Mor renginyle rakiplerinden ayrılan yeni Leon, genel hatlarıyla tasarımını koruyor. 3’üncü nesliyle yollara çıkan araç, iddialı tasarımını küçük dokunuşlarda biraz daha iyileştirmiş. Daha geniş bir ön ızgaranın yer aldığı yeni araçta, ön ve arka tamponlara işlem yapılmış. Son derece şık bir tasarıma sahip olan araçta asıl yenilik, iç mekanda ve donanım tablosunda ortaya çıkıyor. Yeni donanım seviyesi olan Xcellence ile konuğumuz olan aracın iç mekanı son derece kaliteli. Parçalı deri döşemeyle sunulan yeni donanımda artık ortadaki 8 inçlik multimedya ekranı, navigasyon özelliği kazanıyor. Aracın ergonomik olarak da başarılı olan iç mekanında sunulan yaşam alanı oldukça ferah. Arkada sunulan diz mesafesi, sedan modelleri bile aratmayacak kadar başarılı. 3 çeyrek şeklindeki ibreler ve kırmızı/beyaz aydınlatmayla da çok şık. 380 litrelik bagaj da beklentileri karşılıyor. Makyajla genel asıl yenilikler ise yeni nesil donanımlar. Araçta adaptif hız sabitleme sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma, park ve uzun far asistanı gibi yenilikler sunuluyor.

2 SİLİNDİRLE GELEN EKONOMİ

Yeni Leon Xcellence’da 1.4 litrelik EcoTSI motor görev yapıyor. 150 beygir güç ve 250 nm tork üreten motor, gücünü 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman (DSG) ile tekerleklere iletiyor.

1188 kilogramlık otomobil, bu motorla 0’dan 100 km/s sürate 8.0 saniyede ulaşıyor. Son sürati saatte 215 kilometre olan araç, ara hızlanmalarda da etkileyici. Hızlı değişimleriyle performansa ciddi katkı sağlayan şanzıman, aracın küçük bir hothacth gibi ivmelenmesini sağlıyor. Tatlı sert süspansiyon sistemi sayesinde hem konfor hem yol tutuş yeteneği oldukça etkileyici. Başarılı performansa rağmen aracın tüketim değerleri şaşırtıcı derecede düşük. Fabrika verilerine göre ortalama tüketim sadece 4.9 litre. Bunun başlıca sebebi ise, ACT (silindir kapama teknolojisi) sistemine sahip motor. Sistem, torkun 100 nm ve daha düşüğü talep edildiği durumlarda, 1250 ile 4000 devir arasında ve saatte 130 km/s hızın altında ilerlendiği sırada 2 ve 3 numaralı silindirleri kapatıyor. Böylelikle yakıt tüketimi, Start/stop sisteminin de katkısıyla ortalamada 0.7 litre azalıyor. Sistemin silindirleri kapattığını, gösterge tablosuna bakmadan anlamak mümkün değil. Güç gerektiğinde de sistem aynı hızla 4 silindirli moda geçiş yapıyor. Bizim denemelerimizde ulaştığımız 5.8 litrelik ortalama da sistemin başarısını kanıtlıyor.

DONANIMI ZENGİN FİYATI MAKUL

78 bin 400 liradan başlayan fiyatlarla (1.2 TSI, Style) satılan araç, bize konuk olan yeni Xcellence donanımı ve 1.4 EcoTSI ACT versiyonuyla 106 bin 900 liralık etikete sahip. Zengin donanım ve performans/tüketim dengesi düşünüldüğünde markanın fiyatlandırma stratejisi oldukça iddialı. Yeni Xcellence donanım seviyesinde, 17 inç alaşım jantlar, SEAT Full LED ön/arka farlar, LED gündüz farları, ön/arka park sensörü, geri görüş kamerası, sunroof, krom çift egzoz çıkışı, 8 inç dokunmatik ekranlı multiledya sistemi, kumaş/deri döşeme, anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektronik dinamik diferansiyel kilidi gibi uzun bir liste yer alıyor.