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SEAT Leon’lar Ocak’ta çok avantajlı

SEAT Leon’lar Ocak’ta çok avantajlı
9 saat önce
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Segmentinin en çok tercih edilen iki otomobil modelinden biri olan SEAT Leon, Ocak ayına özel avantajlı fiyatlarla alınabiliyor. Dinamik, sportif tasarımı ve verimli motor seçenekleriyle dikkat çeken 2016 Model Yılı Leon’ların benzinli versiyonları, 4 bin 800 TL’ye varan tavsiye edilen indirimlerle SEAT Yetkili Satıcıları’nda satışa sunuluyor.

Otomobil Distribütörleri Derneği’nin 2016 Ocak-Kasım aylarını kapsayan satış adedi verisine göre C Hatchback segmentinde Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk 2 otomobili arasında yer alan SEAT Leon’lar, Ocak ayına özel avantajlı fiyatlarla sunuluyor. SEAT Leon’un Style donanıma sahip 1.2 TSI 110 HP versiyonu, 62 bin TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarla alınabiliyor. 16” alüminyum alaşımlı jantlar, 5” dokunmatik renkli ekran, çift bölgeli otomatik klima, Start/Stop sistemi, gelişmiş bilgi-eğlence teknolojisi gibi geniş bir standart donanım seviyesine sahip Leon 1.2 TSI 110 HP Style, dizel versiyonlarla karşılaştırılabilecek düşük yakıt tüketimine sahip. Leon 1.2 TSI 110 HP, 100 kilometrede ortalama 4.9 litre yakıt tüketiyor.

FR DONANIM SEÇENEĞİ

SEAT Leon’a ekstra dinamizm katan ve SEAT’ın sportif kullanıcıları için özel olarak tasarladığı FR donanıma sahip 1.4 TSI 125 HP versiyonu ise 74 bin 500 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarla alınabiliyor. FR paket ile 17” alüminyum alaşımlı jantlar, sunroof, SEAT Full LED farlar ve LED arka stop lambaları gibi donanımlara sahip olmak mümkün. Sportif karakteri ve geniş kapsamlı güçlü yönleriyle sınıfının üstünde kalite ve teknolojiyi kompakt segmente taşıyan SEAT Leon ailesi, düşük CO2 emisyonu ve yakıt tüketimiyle etkileyici bir performans sergilerken, aynı zamanda heyecan veren bir sürüş keyfi, mükemmel verimlilik, çarpıcı bir tasarım ve yüksek kullanışlılık düzeyi de sunuyor.

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