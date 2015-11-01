SEAT sudan biyogaz üretiyor

16 saat önce

SEAT dünyanın önde gelen geri dönüşüm şirketlerinden biri olan Aqualia ile işbirliği sonunda, atık sudan doğal biyogaz üretmeye başladı. Üretilen biyogaz, İspanya’da CNG’li modellerde yakıt olarak kullanılabiliyor.

Otomotiv sektöründe, fosil yakıtlara alternatif yakıt üretimi araştırmaları devam ederken SEAT, atık sudan yüzde 100 doğal biyogaz üretme çalışmalarına başladı. Aqualia ve SEAT’ın ortak çalışmaları sonunda, İspanya’da satışa sunulan CNG’li SEAT modellerinde yakıt olarak kullanılabilen biyogaz üretildi. Benzinli bir otomobile göre yüzde 80 oranında atmosfere daha az karbon salgılayan biyogaz, atık sudan üretiliyor. Bir havuzda toplanan atık su, belli bir zaman dinlendirilmeye bırakılıyor. Havuzun altında biriken tortular, fermentasyon süreci sonunda biyogaza çevriliyor. Zenginleştirme ve saflaştırma çalışmasının ardından, biyogaz CNG’li SEAT modellerinde kullanılacak hale geliyor. SEAT’ın AR-GE çalışmalarına göre, 50 bin nüfuslu bir yerleşim biriminden 1 yılda toplanan atık sudan, bir otomobili 5 milyon kilometre yani dünyanın çevresinde 100 kez dönmesini sağlayacak biyogaz üretilebiliyor. Yine SEAT’ın öngörülerine göre, orta ölçekli bir atık su arıtma tesisi her gün 10 bin metreküp atık sudan, 1.000 metreküp biyogaz üreterek; 150 aracın günde 100 kilometre yol yapmasını sağlayabiliyor.