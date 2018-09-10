Seat Tarraco teste çıktı

SEAT ailesinin en yeni üyesi Tarraco 18 Eylül’deki uluslararası resmi tanıtımdan önce testlere devam ediyor. Konfor, güvenlik ve ferahlık gibi öne çıkan özelliklerin yanı sıra zorlu arazi şartlarında daTarraco esnekliği ile dikkat çekiyor. Otomobillerinde güvenli sürüş teknolojilerine her zaman önem veren SEAT, yeni SUV modelinde de bu özellikleri daha da ileriye taşıyarak devrilme asistanı gibi yeni destek sistemleriyle de donatıldı.
SEAT 2016’da giriş yaptığı SUV segmentine, Ateca ve Arona modellerinden sonra Tarraco’yu da eklemeye hazırlanıyor. Aracın resmi tanıtımından önce marka, yeni modelinin tüm özelliklerini gözler önüne sermek için arazi testlerine devam ediyor.
Ailenin en büyük üyesi
Yeni SEAT Tarraco’nun sürücü koltuğundaki his etkileyici. Son derece dinamik ve aynı zamanda güven hissi veriyor. SEAT’ın en yeni SUV modeli, yedi yolcu kapasitesine ve 760 litre bagaj hacmine sahip.
Her türlü araziye uyum sağlıyor
SEAT Tarraco, uluslararası tanıtımından önce bir arazi parkurunda performansını sergiliyor. Araç son derece dik bir yokuştan inerkenyüzde 70 eğimli kayalık dağ arazisinin üstesinden kolaylıkla geliyor. Dört tekerlekten çekiş sisteminin sınırı neredeyse yok gibi.
Virajlar artık korkutucu değil
Tarraco, yüzde 85 yana eğimi başarıyla aşabilecek şekilde tasarlandı. Bu özellik, böyle bir arazide sağlamlık ve güvenlik hissi veriyor. Ek olarak aracın devrilmesi durumunda otomatik olarak kapı kilitlerini açan, motoru durduran ve acil durum çağrısı gerçekleştiren devrilme asistanına özelliği bulunuyor.
Basit bir el hareketi ile altı sürüş modu
Asfaltta sürüşe hazır olmak için tek yapmanız gereken sürüş modu seçme düğmesini çevirmek. Sport modunda, araç son derece esnek sürüş becerileri gösteriyor. Tarraco’yu hafta sonlarında dağ yollarında kullanabilir ve şehirde olduğu kadar konforlu bir sürüş yapabilirsiniz. Ayrıca, aracın Adaptif Şasi Kontrolü özelliği (DCC) sayesinde, uzun yollarda da size eşlik edebilecek dinamik bir araçhissine sahip oluyorsunuz.