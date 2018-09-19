Seat’tan yeni bir SUV: Tarraco

Dünya pazarlarında dikkat çeken SUV modeller, yeniliklerle birlikte bir bir karşımıza çıkıyor. Seat’ta bu akımdan etkilenerek Tarraco, Ateca ve Arona ile birlikte SUV modellerini üçledi.

Tüm dünyada dikkat çekmeye başlayan SUV modellere bir yenisi daha eklendi. İspanyol üretici Seat, yeni SUV modeli Tarraco’yu pazara sundu. Yeni SEAT Tarraco, Ateca ve Arona’nın en büyük kardeşi olarak SEAT’ın SUV ailesinde yerini alıyor ve son teknoloji, dinamizm, işlevsellik ile şık ve ilerici tasarımı birleştiriyor. Tarraco, büyük boyutlarının avantajlarını, modern yaşamın her yönüne hitap eden bir araç oluşturmak için kullanıyor. Yeni SEAT Tarraco, 5 veya 7 koltuklu daha gelişmiş bir sürüş konforuna ve yüksek sürüş pozisyonuna sahip olmak isteyen sürücüler için tasarlandı. Yeni model, Style ve Xcellence olmak üzere iki donanım seçeneğiyle satışa sunulacak.

DİNAMİK ŞASİ KONTROLÜ

Aracın Dinamik Şasi Kontrolü (DCC), sürücü koltuğunda sportif bir his yaratarak, farklı özellikte ve uzun mesafeli yollarda daha konforlu sürüş sunuyor. Sürücü istediği ayarı seçebiliyor veya sistemin aracı yol koşullarına ve sürüş tarzına otomatik olarak uyarlamasını tercih edebiliyor. Tüm bu gelişmiş özelliklerin yanında, MQB-A uzun aks mesafesi, Volkswagen Grubu’nun en yeni teknolojisi ve büyük SUV’un temelini oluşturan önemli bir yapı taşı olarak karşımıza çıkıyor.

190 BEYGİRLİK BENZİNLİ

Tarraco’nun tüm motor seçeneklerinde turboşarj ve start-stop teknolojileri mevcut. Aracın benzinli ve dizel olmak üzere 150 HP ile 190 HP güç üreten motor seçenekleri bulunuyor. Benzinli motor seçenekleri; 150 HP güç üreten altı vitesli manuel şanzımanlı 1.5 litrelik TSI motor ve 190 HP güç üreten yedi vitesli DSG otomatik şanzımanlı 2.0 litrelik TSI motordan oluşuyor. Dizel seçenekleri ise 2.0 litre hacme sahip 150 HP ve 190 HP motorlardan oluşuyor ve tüm 2.0 litre motor seçenekleri 4Drive sistemi ile sunuluyor. Yeni SEAT Tarraco’nun Türkiye’de ilk etapta, 1.5 litrelik TSI motor ve DSG otomatik şanzımanlı versiyonu ile sunulması planlanıyor.

ZENGİN DONANIMLA GELİYOR

Yeni SEAT Tarraco, zorlu sürüş koşullarında dahi sürüşü daha konforlu ve daha güvenli hale getirmek için gerekli tüm sürüş destek sistemlerine sahip. Şerit Takip Asistanı ve bisiklet/yaya algılama özelliğini içeren Ön Bölge Asistanı gibi iyi bilinen sistemler Avrupa’da standart olarak sunulurken; Kör Nokta Tespit Sistemi, Trafik İşareti Algılama, Trafik Sürüş Asistanı, ACC (Adaptif Hız Sabitleme Sistemi), Far Asistanı ve Acil Durum Asistanı, opsiyonel donanımlar arasında. SEAT için güvenliği bir üst seviyeye çıkaran Tarraco, Acil Çağrı, Çarpışma Öncesi Asistan ve Devrilme Algılama özelliklerini de içeriyor. Yani araç, her durumda en katı güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarlandı ve segmentte bir mihenk taşı oldu.