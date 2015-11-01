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Selden zarar gören Hyundai’lere özel destek

Selden zarar gören Hyundai’lere özel destek

Hyundai, 18 Temmuz’da İstanbul başta olmak üzere, Marmara Bölgesi’nde etkili olan selde zarar gören Hyundai araç sahiplerine, yetkili servislerinde destek olmaya hazır. Kampanya 20-28 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak. Hyundai Assan, 18 Temmuz’da sağanak yağmurun neden olduğu selden dolayı zarar gören Hyundai araç sahiplerine destek olmak için özel bir kampanya düzenledi. İstanbul başta olmak üzere […]

3 saat önce -
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Hyundai, 18 Temmuz’da İstanbul başta olmak üzere, Marmara Bölgesi’nde etkili olan selde zarar gören Hyundai araç sahiplerine, yetkili servislerinde destek olmaya hazır. Kampanya 20-28 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak.

Hyundai Assan, 18 Temmuz’da sağanak yağmurun neden olduğu selden dolayı zarar gören Hyundai araç sahiplerine destek olmak için özel bir kampanya düzenledi. İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ ve Çorlu’yu kapsayacak kampanyaya göre; model ayrımı gözetmeksinizin yedek parçada yüzde 35, işçilikte de yüzde 20 indirim yapılıyor. Ayrıca kampanya dahilinde ücretsiz check-up ve araç yıkama hizmeti de verilecek. Hyundai Assan’ın bu özel kampanyası, İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu’daki Hyundai Yetkili Servisleri’nde geçerli olacak. Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyenler www.hyundai.com.tr adresini ziyaret edebilirler.

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