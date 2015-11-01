Sıfır faizle Hyundai fırsatı

3 saat önce

Hyundai, yılbaşı öncesi yeni otomobil satın alacaklara sıfır faiz kampanyası ve peşin alımlarda nakit indirimleri sunmaya devam ediyor.

En son teknoloji ürünü kaliteli modelleriyle Türk tüketicisi tarafından beğeniyle karşılanan Hyundai, yılın son ayında sıfır faiz ve nakit indirimi sunmaya devam ediyor. Peşin alımlarda nakit desteği veren Hyundai, aynı zamanda i10 ve i20 modellerinde geçerli olmak üzere sıfır faiz imkanı da sunuyor. A segmentinin popüler modeli i10, 15.000 TL 15 vadeli kredide sıfır faizle satılıyor.

Daha fazla kullanım alanı isteyenler için öne çıkan i20 ise 30.000 TL 20 ay sıfır faiz imkanına sahip. Teknolojisi, tasarımı ve konforuyla beğeni toplayan i30 ise 50.000 TL 24 ay 0.99 faiz oranıyla veya 6.900 TL’ye varan nakit indirimiyle satın alınabiliyor. Bu avantajlı kampanya, Elantra ve Tucson modelinde geçerli. Hibrit teknolojisinin yeni üyesi IONIQ Hybrid de kampanyalı satışlara sahip. IONIQ Hybrid, 50.000 TL 24 ay 0.99 faiz oranıyla satışa sunuluyor.