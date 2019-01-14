Sıfırlara modellere baktık sahibinden temiz aldık

Sıfır araç satışları geçen seneyi yüzde 35’lik daralmayla 620 bin adetten kapattı. İkinci el modellerde ise bayram havası esti. ÖTV ve KDV indirimlerinin showroomlara yaptığı kalabalık yüzde 100 satışa dönemedi. 2018’de yüzde 6 büyüyen ikinci el araç sektörü yılı 6.3 milyon adetten kapattı.

Türk otomotiv sektörü belki de son 10 yılın yılların en zor günlerini yaşıyor. Otomobil ve hafif ticari araç satışları 2018 yılında 621 bin adede kadar çekildi. Yani 2017’ye göre yüzde 35 azaldı. 1 milyon adetleri gören sıfır araç pazarı, satışlarda neredeyse 2009 yılına geri döndü. Geçen yılın son iki ayında gelen ÖTV ve KDV destekleriyse pazara can suyu oldu ama diriltmedi. Showroomlar doldu taştı, herkes fiyat aldı ama iş satışa gelince tıkandı. Bu yılın ilk 3 ayında da devam edecek olan destekle birlikte pazarın bir süre daha canlı kalması beklenirken, sektör temsilcileri desteğin devam etmesi halinde bile toplam satışların 500 bin adetleri geçmeyeceğini söylüyor. Geçen yıl yüzde 35 küçülen pazar karşısında ikinci el tarafı adeta bayram yaptı.

İKİNCİ EL ARAÇ PAZARI 6 MİLYONU AŞTI

Yüksek faiz, kur şoku ve otomotiv markalarının yaptığı zamlarla birlikte çarpılmışçasına artan fiyatlar karşısında çaresiz kalan tüketiciler deyim yerindeyse ikinci ele sarıldı. 2017 yılında neredeyse 6 milyon adede ulaşan ikinci el araç pazarı, 2018’de bu rakamı hatta rekoru kırdı. İkinci elde otomobil ve hafif ticari araç satışı 6 milyon 304 bin 761’e çıktı. EBS Danışmanlık verilerine göre, sektör toplamda yüzde 6’a yakın bir büyüme yakaladı.

İKİNCİ EL PAZAR ANALİZİ

10 YAŞ ÜSTÜ SATIŞLARI KATLANDI

Sıfır bir araç alamayanların tablosu da ikinci ele yansıdı. Geçen yıl 1 yaş altı araçlar ikinci elde de yüzde 18’lik bir kayıp yaşadı. Hafif ticari tarafta 1 yaş altının kaybı yüzde 28 oldu. En büyük gerileme 5 yaşta gerçekleşti. Otomobilde yüzde 24 olan düşüş, ticari tarafa yüzde 47 olarak yansıdı. İkinci elde en fazla yükseliş 7 yaşta görüldü. İkinci el otomobil için 7 yaş en çok tercih edilen aralık oldu. Satışlar bu yaşta yüzde 70 arttı. Ticari kısımda da yüzde 58’lik bir yükseliş kaydedilmiş. 10 yaş üzeri araçlarda da yüzde 10’un üzerinde bir artış kayıtlara geçti. EBS Danışmanlığın verileri doğrultusunda şu an yollarda hiçbir güvenlik önlemi olmayan 20 yaş üzeri yaklaşık 4.5 milyon araç dolaşıyor.