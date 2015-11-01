Şimdi Fiesta zamanı: İLK SÜRÜŞ

Ford’un B sınıfındaki başarılı oyuncusu Fiesta, yeni nesliyle pazara sunuldu. Küçük hacimli motorlarla geliştirilen araçta yeni teknolojiye sahip donanımlar yer alıyor

GÖKHAN KARA-BODRUM

Otomotiv sektörünün köklü markalarından Ford, yaşına rağmen güncel kalmayı her dönem başarıyor. 1903 yılında kurulan ABD’li üretici, teknolojik yenilikleri yakından takip etmek bir yana, bizzat kendi mühendisleri tarafından da geliştiriyor. Bu anlamda sektöre birçok yeni teknoloji kazandıran marka, modellerinde de bunları uyguluyor.

Lokomotif ikinci segment

Markanın iddialı modellerinden Fiesta da, bu uygulamaların en son örneği. Avrupa’da 40 yılı aşkın bir tarihe sahip olan Fiesta, yeni nesliyle B-hatchback pazarındaki başarı çıtasını bir basamak daha yukarıya taşımayı hedefliyor. Geliştirilen özellikleri ve eğlenceli yapısıyla daha geniş bir kitleye hitap etmesi beklenen yeni Fiesta, teknolojik yenilikleri ve motor seçenekleriyle liderliğe oynayacak. Aracın Bodrum’da gerçekleştirilen Türkiye lansmanında konuşan Ford Pazarlama, Satış ve Satış Sonrasından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, B segmentinin Türkiye pazarında yüzde 23’lük payla lokomotif olarak adlandırılabilecek ikinci segment olduğunu söyledi. Bu segmentte tercihin dizel-manuel ve benzinli-otomatik olarak ağırlık kazandığını belirten Yücetürk, “Bu sebeple yeni Fiesta’da bu motorlara yer verdik. Avrupa’da dizele ilgi azalma eğiliminde ve alınması beklenen kararlar da bu eğilimi hızlandıracak. Ford da bunu görerek 1.0 EcoBoost motoru tam otomatik şanzımanla sunarken, 1.1 litrelik benzinli ve 1.5 litrelik dizel motorlarda manueli tercih ediyor” dedi.

Almanya’da Türkler üretiyor

Yeni Fiesta’nın Almanya Köln’de üretildiğini anlatan Yücetürk, şöyle devam etti: “Fabrikada o kadar çok Türk çalışıyor ki, araç için yerli üretim diyebiliriz. Yeni Fiesta’yı 64 bin 500 ile 90 bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyoruz. Önceki nesilde 77 bin liradan satılan dizel versiyon, yeni jenerasyonda 74 bin 500 lira. Yani araç için daha fazla donanımı daha ucuza sunuyor diyebiliriz. Hedefimiz yıllık 6 bin adetlik satışa ulaşmak.”

15 farklı destek teknolojisi

Yeni Fiesta, önceki nesilden 71 milimetre uzun ve 3 milimetre geniş. Aracın şık tasarımının yanında süspansiyon sistemi de geliştirilmiş. Elektronik tork kontrolü sistemiyle birlikte aracın yol tutuş yeteneğinin yüzde 10 arttığı açıklandı. Titanium ve ST Line versiyonlarında 8 inçlik renkli SYNC III ekranı sunulurken 9 hoparlör ve 1 subwooferdan oluşan 675 wattlık Bang Olufsen ses sistemi etkileyici bir deneyim vadediyor. Araçta, gece görüşü de sağlayan ve Ford’da ilk defa sunulacak olan Yaya Algılama Özellikli Çarpışma Önleme Yardımcısı yer alıyor. Araçta ayrıca Dikey Park Özellikli Otomatik Park Sistemi, Trafik Levhası Tanıma Sistemi, Otomatik Uzun Far, Adaptif Hız Sabitleyici, Ayarlanabilir Hız Sınırlandırıcı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, Sürücü Dikkat Takip Sistemi, Şerit Takip Sistemi, ve Aktif Şehiriçi Güvenlik Sistemleri dahil olmak üzere 15 sürüş destek teknolojisi sunuluyor.

2 benzinli bir de dizel

Araçta kullanılan benzinli ünitelerden ilki 1.1 litrelik yeni motor. 3 silindirli ünite 85 beygir güç üretiyor ve ortalama tüketimi de sadece 4.4 litre. 1.0 litrelik EcoBoost ise, 100 beygir gücü ve otomatik şanzımanıyla listede yer alıyor. Tek dizel seçenek olan 1.5 litrelik TDCi ünite, 85 beygir gücünde ve ortalama tüketimi 3.5 litre olarak belirlenmiş. Lansmanda kullanma şansını yakaladığımız Titanium donanımlı 1.0 litrelik EcoBoost versiyon, yeterli çekiş gücü ve konforlu otomatik şanzımanıyla beğenimizi kazandı. Modele has yol tutuş karakteri devam ederken, araç eski deli dolu karakterinden daha ağır başlı ve konforu da düşünen şekle bürünmüş. Oldukça keyifli bir sürüşe sahip araç, çok daha şık bir iç mekan ve kalite hissi yüksek kokpitiyle çok daha rekabetçi hale getirilmiş. Performans olarak beklentileri karşılayan 100 beygirlik turbo beslemeli benzinli ünite, sakin kullanımda 3 silindirin verdiği o sportif hırıltıyı bile izole edebiliyor.