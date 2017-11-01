Skoda Octavia 1.6 TDI DSG test sürüşü

KOMPAKT SINIF + 1

Skoda’nın en çok satan modeli Octavia, kısa bir süre önce makyaj tazeledi. Özellikle ön bölümde yeniliğe giden marka, araca has genişlik ve kullanışlılıktan taviz vermiyor

GÖKHAN KARA

Çek otomotiv üreticisi Skoda, sınıf ötesi modelleriyle pazarda dikkat çekici bir yol izliyor. Her bir modeli bulunduğu sınıftan büyük olan marka, gelmiş geçmiş en çok satan modeli Octavia’yı makyajladı. Kompakt sınıfın iddialı modellerinden Octavia, dizel-otomatik kombinasyonuyla konuğumuz oldu.

8 inçlik dokunmatik ekran

Makyajla birlikte farlarında değişikliğe gidilen Octavia, gerçekten farklı görünmeyi başarıyor. İki ayrı birime bölünen farların içte kalanları, ön ızgarayla birleşip şeklini alıyor. Böylece ızgara olduğundan çok daha geniş olarak algılanıyor. Farların altındaki LED aydınlatmalar da önden bakıldığında V şeklini alıyor. Dikdörtgen sis farları ve geniş hava girişli tampon da elden geçirilmiş. Aracın arka bölümünde ise koyulaştırılmış far grubunun dışında dikkat çekici bir yenilik yok. Elit tasarım iç mekanda da devam ediyor. Sade ve temiz çizgilerle şekillendirilen kokpitte 8 inçlik dokunmatik ekran dikkat çekiyor. Son derece başarılı çalışan sistem, genel kalite hissiyle destekleniyor. Ergonomi ve işçilik olarak da başarılı olan kokpitte yeni tip direksiyon ve net göstergeler başarılı detaylar arasında yer alıyor. Aracın tıpkı ön bölümü gibi arka koltukları da bir üst sınıfı aratmayan ferahlıkta. 568 litrelik dev bagaj da beklentilerin üzerine çıkıyor.

115 beygirlik dizel

Konuğumuzda yer alan 1.6 litrelik dizel ünite, 115 beygir güç ve 250 nm tork üretiyor. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman DSG ile kombine edilen motor, 1320 kilogramlık aracı hareket ettirmede zorlanmıyor. 0-100 km/s ivmelenmesini 10.2 saniyede tamamlayan otomobil, saatte 202 kilometre sürate ulaşabiliyor. Ara hızlanmalarda da başarılı olan motor, DSG’nin hünerli vites değişimlerinden sonuna kadar yararlanıyor. Tatlı sert ayarlı süspansiyon sistemi, bozuk zeminde konforu etkilese de, genel olarak yeterli konforu sağlıyor. Aracın yol tutuş yeteneği de benzer özellikte. Dizel motor, yeterli performansını düşük tüketim değerleriyle süslüyor. Fabrika verilerine göre ortalama tüketim 3.9 litre. Bu ortalamaya ulaşmak kolay olmasa da sabit hızlı sürüşlerde tasarruf potansiyeli yüksek. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan ortalamaysa 6.1 litre oldu.

Yönlendirme tavsiyesi

Başlangıç fiyatı 74 bin 900 lira (1.2 litre benzinli) olarak belirlenen aracın bize konuk olan üst donanımlı dizel-otomatik versiyonu 122 bin liralık etiket taşıyor. Rakiplerle benzer seviyedeki bu fiyata Full LED farlar, SmartLink+, LED arka farlar, 8 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, yorgunluk tespit sistemi, elektronik diferansiyel kilidi, çoklu çarpışma freni, yönlendirme tavsiyesi gibi uzun bir liste sunuluyor.