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Son LaFerrari depremzedeler için 7 milyon dolara gitti

Son LaFerrari depremzedeler için 7 milyon dolara gitti

İtalyan efsanesi Ferrari, 2016’da yaşanan depremlerin ardından Orta İtalya’nın yeniden inşası için düzenlenen bir açık artırmada ürettiği son LaFerrari modelini 7 milyon dolara sattı. Ulaşılan satış rakamı, 21. yüzyılda üretilen bir otomobilin, bir açık artırmada ulaştığı en yüksek rakam olması bakımından da önem taşıyor. RM Sotheby’s ve Ulusal İtalyan Amerikan Vakfı Deprem Yardım Fonu işbirliği […]

14 Aralık 2016 Çarşamba -
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İtalyan efsanesi Ferrari, 2016’da yaşanan depremlerin ardından Orta İtalya’nın yeniden inşası için düzenlenen bir açık artırmada ürettiği son LaFerrari modelini 7 milyon dolara sattı. Ulaşılan satış rakamı, 21. yüzyılda üretilen bir otomobilin, bir açık artırmada ulaştığı en yüksek rakam olması bakımından da önem taşıyor. RM Sotheby’s ve Ulusal İtalyan Amerikan Vakfı Deprem Yardım Fonu işbirliği ile gerçekleşen açık artırmada depremzedelere yardım amacıyla 7 milyon dolara alıcı bulan LaFerrari, markanın elektrik motorlu ilk modeli olarak da ön plana çıkıyor.

Süper spor otomobillerin geleceğine yön veren ayrıcalıklı bir araç olarak şimdiden efsaneler arasında yerini alan hibrit özellikli LaFerrari modelinin sonuncusu, 2016’da yaşanan depremlerin ardından Orta İtalya’nın yeniden inşası için düzenlenen bir açık artırmada 7 milyon dolara satıldı. RM Sotheby’s ve Ulusal İtalyan Amerikan Vakfı Deprem Yardım Fonu işbirliği ile gerçekleştirilen açık artırmada elde edilen gelir, aynı zamanda 21. yüzyılda üretilen bir otomobilin, bir açık artırmada ulaştığı en yüksek rakam olarak da dikkat çekiyor. 800 HP V12 benzinli ve 163 HP’lik elektrikli motorlarıyla 900 Nm tork üreten LaFerrari, 0-100 km/s hızlanması 3 saniyenin altında tamamlamasıyla ve saatte 350 km/s’nin üzerindeki son hıza erişen performans değerleriyle farkını ortaya koyuyor. Açık artırmada depremzedelere gelir elde etmek amacıyla satışa çıkarılan sonuncu LaFerrari, gövde ve arka camındaki beyaz çizgileriyle süslenen kırmızı rengiyle İtalyan stilinden ilham aldığını ortaya koyuyor. Gövdesindeki İtalyan bayrağıyla Ferrari’den ülkesine bir hediye olduğunu hatırlatan bu özel aracın içinde aynı zamanda bir anı plaketi de yer alıyor.

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