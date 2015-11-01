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Stelvio Quadrifoglio’dan yeşil cehennemde rekor

Stelvio Quadrifoglio’dan yeşil cehennemde rekor

İtalyan üretici Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio ile Almanya’nın efsanevi pisti Nürburgring Nordschleife’de rekorlara imza attı. Stelvio Quadrifoglio, pisti 7 dakika 51.7 saniyede turlayarak bir SUV tarafından ulaşılan en hızlı süreyi elde etti. Alfa Romeo’nun tüm dünyadaki ün ve başarısına ön ayak olan tarihi modellerinin modern temsilcilerinden Stelvio, Almanya’daki Nürburgring pistini7 dakika 51.7 saniyede turlayarak dünyanın […]

22 dakika önce -
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İtalyan üretici Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio ile Almanya’nın efsanevi pisti Nürburgring Nordschleife’de rekorlara imza attı. Stelvio Quadrifoglio, pisti 7 dakika 51.7 saniyede turlayarak bir SUV tarafından ulaşılan en hızlı süreyi elde etti.

Alfa Romeo’nun tüm dünyadaki ün ve başarısına ön ayak olan tarihi modellerinin modern temsilcilerinden Stelvio, Almanya’daki Nürburgring pistini7 dakika 51.7 saniyede turlayarak dünyanın en hızlı SUV’u unvanını kazandı. Stelvio Quadrifoglio, 12,9 mil uzunluğundaki Nordschleife döngüsünü en son SUV rekorundan 8 saniye daha hızlı bir sürede turladı.

510 BEYGİR GÜCÜNDE

Bu rekora daha önce GiuliaQuadrifoglio’nun ‘dünyanın en hızlı 4 kapılı otomobili unvanını aldıran Fabia Francia pilotajında ulaşan Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, 50:50 ağırlık dağılımı, kompozit karbon fiber malzemelerle üretilen hafif karoseri ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle dikkat çekiyor. Stelvio Quadrifoglio’da, 2.9 litre, Twin-Turbo V6 motor görev alırken, tam 510 HP’lik güç üretiyor.Sınıfının litre başına en fazla güç üreten 24 supaplı motoruyla işbirliği yapan 8 ileri otomatik şanzıman, “Yarış” modunda sadece 150 milisaniye gibi rekor bir sürede vites değişimi gerçekleştirirken, Q4 dört tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte gücü dört tekerleğe birden aktarıyor. Adaptif süspansiyon sistemiyle yol tutuş kabiliyeti mükemmele yakın olan Stelvio Quadrifoglio’yu durdurma görevini ise ultra yüksek performanslı, karbon-seramik kompozit malzemelerle üretilen Brembo fren sistemi üstleniyor.

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