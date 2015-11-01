Stelvio yıldızları kaptı en güvenlisi oldu

Alfa Romeo’nun ilk SUV modeli olarak dikkatleri üzerine çeken Stelvio, Euro NCAP’in gerçekleştirdiği çarpışma testlerinden 5 yıldız aldı. Fren mesafesini önemli oranda düşüren Entegre Fren Sistemi başta olmak üzere, markanın güvenlik alanında yüksek standartlarını net biçimde ortaya koyan Stelvio, Euro NCAP’ten aldığı yüzde 97’lik yetişkin yolcu koruma notuyla, segmentinin en yüksek puanını elde etti.

Alfa Romeo’nun ilk SUV modeli Stelvio, Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alarak en güvenli otomobiller arasına adını yazdırdı. Yenilenen ve standartları daha da yukarı çekilen değerlendirme kriterlerine göre yüzde 97’lik yetişkin yolcu koruma notuyla 5 yıldız alan Stelvio, bu sonuçla kendi segmentinin en yüksek güvenlik puanını elde etti. Güvenlik testlerinin bir başka 5 yıldızlı modeli Alfa Romeo Giulia modelinde de kullanılan markanın ‘Giorgio’ platformu ise, Stelvio’nun elde ettiği başarıyla beraber ikinci kez Euro NCAP tarafından 5 yıldız ile ödüllendirildi ve yolcu güvenliği konusundaki üstün başarısını bir kez daha dünyaya kanıtlamış oldu.

ZENGİN GÜVENLİK DONANIMI

Alfa Romeo’nun ilk SUV modeli olan Stelvio, fren mesafesini önemli ölçüde düşüren markanın yenilikçi Entegre Fren Sistemi (IBS) ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca, Şerit Değiştirme İkaz Sistemi (LDW), Kör Nokta Uyarı Sistemi, Önden Çarpışma Uyarı Sistemi (FCW) ve yaya algılama ile birlikte Otonom Acil Durum Fren Sistemi (AEB) gibi kapsamlı güvenlik donanımları Alfa Romeo Stelvio’da standart olarak sunuluyor.