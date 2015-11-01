Subaru’nun SUV modeli XV yeni yüzünü ilk kez gösterdi

Yeni Subaru XV Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni yüzünü gösterdi. Sportif tasarımı ve 2.0 litrelik motoruyla dikkat çeken XV, 156 beygir güç üretiyor.

Subaru’nun Yeni Subaru Global Platformu ile güvenlik, sürüş konforu ve çeviklik büyük ölçüde gelişti. Daha düşük ağırlık merkezine sahip olan yeni platform, çok daha başarılı yol tutuşu, daha da iyileştirilmiş gövde ve şasi sağlamlığı, darbe sönümlemesinde büyük ilerleme ve daha tepkisel direksiyon hislerine sahip. Hem hybrid, hem elektrikli, hem de fosil yakıtlı otomobillerle uyumlu üretime olanak veren yeni platform, marka için maliyet verimliliği de sağlayacak. Yeni Global Platform’un kullanıldığı ilk SUV modeli olan yeni Subaru XV’de yer alan X-MODE ve Simetrik AWD sistemi zorlu yol koşullarında performansı geliştiriyor ve aracın SUV kabiliyetlerini arttırıyor. Markanın “Dynamic X Solid” tasarım felsefesini temsil eden heybetli ve sportif yeni tasarım Subaru XV’nin kabin ile gövde üzerindeki ince işçiliğini ön plana çıkartıyor. Tüm versiyonların standart donanımında yer alan EyeSight sürücü destek teknolojisi önleyici güvenliği önemli ölçüde arttırıyor. Boxer motor ve Simetrik AWD Sistemi ile satışa sunulacak olan Yeni Subaru XV’de Android Auto ve Apple Carplay uyumlu 8 inç ekran yer alıyor.

156 BEYGİR GÜCÜNDE

Cenevre Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyeri gerçekleştirilen Yeni Subaru XV, heybetli ama sportif bir tasarımı kompakt bir gövdede, Subaru’nun simetrik sürekli dört çeker sistemi ile birleştirerek SUV kabiliyetlerini hem şehir yollarında hem de arazide üstün performansla sunan bir Crossover. Piyasaya ilk sürüldüğü 2012 yılından bu yana gerçekleşen ilk büyük tasarım değişikliğiyle Subaru XV, yeni Subaru Global Platform mimarisi üzerinden yükselerek gövde ve şasi sağlamlığında büyük aşamalar kaydetti. Yeni Subaru XV birinci sınıf çarpışma güvenliği ve tehlikeden kaçınma performansı, sürücüye çok daha iyi tepki verme şansı sağlayan mükemmel yol tutuşu ve ileri seviyede sürüş konforu sağlarken aracın eşsiz tasarımı ve darbe sönümleme performansı da önemli ölçüde geliştirildi. Yeni model, şirketin müşterileri için “keyif ve huzur” sağlayan “Prominence 2020” olarak adlandırılan orta vadeli yönetim vizyonu dahilinde Avrupa’daki ilk stratejik hamlesi. Sportif tasarımı ve 2.0 litrelik motoruyla dikkat çeken XV, 156 beygir güç üretiyor.