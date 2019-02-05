Dacia, Şubat ayında binek ve hafif ticari araç modellerinde sıfır faiz fırsatı sunmaya devam ediyor.

Duster, Logan, Lodgy ve Sandero modellerinin benzinli versiyonlarında 24.000TL kredi ve 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz kullanılabiliyor. Maksimum 60.000TL kredi kullanacak müşterilere ise aynı modeller için 30 aya varan vade seçeneği ve 1,99 faiz fırsatı sunuluyor.

Ayrıca Dokker modeli için ise 50.000 TL kredi, 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı yer alıyor. Daha fazla kredi* veya vade talep eden müşteriler için avantajlı faiz oranları bulunuyor.

2018 model Dacia modellerinde Şubat ayında da cazip fiyat fırsatı sürüyor. 2018 model hurda teşviki ile Sandero 54.900TL’den, Dokker 61.550TL’den, Duster 77.900TL’den, Lodgy ise 93.900TL’den başlayan fiyatlarla** satışa sunuluyor.