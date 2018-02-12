Süperspor usulü rekabet: Başka yerde yok

Aston Martin, yeni Vantage modeliyle Mercedes-Benz AMG GT S’e ciddi bir rakip olmaya hazırlanıyor. Benzer güçteki araçlar, performans ve fiyat olarak da aynı klasmanda yer alıyor

GÖKHAN KARA

Otomotiv dünyasının gelişim hızı adeta baş döndürüyor. Markaların yeni teknolojiler ve tekniklerle ortaya çıkardığı yeni motorlar, birkaç yıl önceki versiyonlarına bile fark atabiliyor. Markaların bu gelişim yarışı, süper spor otomobil üreticilerini de yakından ilgilendiriyor. Bu özel pazara adeta giriş niteliğini taşıyan kompakt sporcular bile, 10 yıl öncesinin iddialı süpersporlarını aratmayan performans değerlerine kavuştu.

TASARIMDA DA İDDİALILAR

Aston Martin Vantage

İngiliz lüks spor otomobil üreticisi Aston Martin, kısa bir süre önce yeni Vantage modelinin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Markanın giriş modeli konumundaki araç, 500 beygiri aşan gücü ve dudak uçuklatan performansıyla ‘daha fazlasına gerek var mı’ diye sorgulatıyor.

Mercedes-Benz de AMG GT S

Bu sınıftaki en büyük rakiplerinden Mercedes-Benz de AMG GT S ile iddialı. Markanın kompakt sporcusu, yeni Vantage ile yakın güç ve performans değerleri sunarak tüketicilerin kafasını karıştırıyor. Tasarım olarak da iddialı olan yıldızlı sporcu, güçlü V8 motoru ve sürüş yeteneğiyle öne çıkıyor. Her iki otomobilin de Avrupa fiyatı benzer (AMG GT S biraz daha ucuz) seviyede.

8 İLERİ ZF ŞANZIMAN

Yeni nesil Aston Martin Vantage’da 4 litrelik benzinli ünite kullanılıyor. Çift turbo beslemeli V8 ünite, 510 beygir güç ve 685 nm tork üretiyor. Gücünü 8 ileri ZF imzalı otomatik şanzımanla arka aksa yönlendiren motor, 1530 kilogramlık otomobile üst düzey performans sağlıyor. 0-100 km/s ivmelenmesini 3.6 saniyede tamamyan İngiliz, saatte 312 kilometrelik maksimum süratiyle de dikkat çekiyor. Yeni sporcunun ağırlık dağılımı ise yüzde 50’ye 50 olarak ayarlanmış.

515 BEYGİRLİK V8

Mercedes-Benz’in AMG isimli ilk modeli olan AMG GT S, tıpkı rakibi gibi 4 litrelik V8 motorla donanılmış. Çift turbo beslemeli benzinli ünite, 515 beygir güç ve 650 nm tork üretiyor. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman AMG Speedshift DCT ile donatılan araç, 0’dan 100 km/s sürate 3.8 saniyede ulaşabiliyor. Arkadan itişli otomobilin maksimum hızıysa saatte 310 kilometre olarak belirlenmiş. 1540 kilogramlık sporcunun ağırlık dağılımıysa önde yüzde 47, arkadaysa yüzde 53.

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