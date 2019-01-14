Supra efsanesi geri döndü

Yeni Toyota GT Supra’nın Dünya Lansmanı gerçekleşti. İlk bir yılda 900 adet üretilecek olan araç 3 litre 340 beygir gücünde.

Toyota, Supra’nın yeni jenerasyonunu tanıtıldı. Büyük bir merakla beklenen Beşinci jenerasyon GR Supra, aynı zamanda yarış takımı Toyota GAZOO Racing tarafından yapılan ilk global GR modeli olarak ilk kez Detroit’te yerini aldı. Yeni Toyota GR Supra, sürüş deneyiminin önüne geçecek hiçbir taviz verilmeden üretildi. Önceki Toyota Supra jenerasyonların ve ilk 2000GT spor otomobilin mirasına uygun şekilde önden motorlu arkadan itişli forma sahip olacak şekilde tasarlanan GR Supra, gücü, çevikliği, hassas yol tutuşu, düşük ağrılık merkezini, kısa aks aralığını ve geniş iz açıklığını kombine ederek sürüş tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

340 BEYGİR GÜCÜNDE

Toyota GR Supra, saf sürüş heyecanını çift salyangozlu turbo beslemeye sahip 3.0 litre altı silindirli motordan alıyor. 340 HP ve 500 Nm tork üreten bu ünite, sekiz ileri otomatik şanzımanla eşleştirildi. Akıcı ve güçlü bir hızlanma sağlayan bu ikili, aynı zamanda her motor devrinde gerekli olan yüksek tork değerini de sağlıyor. GR Supra, maksimum çekişin sağlandığı Kalkış Kontrol özelliğiyle birlikte 100 km/s hıza sadece 4.3 saniyede erişebiliyor.

900 ADETLİK GR SUPRA

Avrupa’da aracın tanıtıldığı ilk yılda 900 adet yeni Toyota GR Supra satışa sunulacak ve 2019’un yaz aylarının sonuna doğru müşterilere teslim edilecek. Tüm araçlar, Avusturya’da Graz’da üretilecek bu özel otomobillere ulaşan kullanıcılar, parayla satın alınamayacak özel bir program içerisine dahil edilecek. Bununla birlikte Supra’nın ünlü A şasi kodu ve yeni A90 referansıyla lansman satışa sunulacak limitli 90 adetlik Toyota GR Supra A90 Edition modeli de yer alacak. Fırtına Grisi mat boya ile gelecek A90 Edition, mat siyah jantlar ve kırmızı deri kaplamaların olduğu bir kokpite sahip olacak. Toyota GR Supra A90 Edition model, ön sipariş veren Avrupa’daki ilk 90 müşteriye özel olarak sunulacak.