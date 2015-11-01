SUV otomobillerin en ucuzları

Türkiye otomotiv pazarında yeni trend yerden yüksek modeller. İç pazar daralmaya devam ederken SUV segmenti ise 60 bin liradan başlayan fiyatlarla artışını koruyor.

Küçük sınıftaki SUV modeller her geçen gün yükselişini sürdürüyor. Buna birde fonksiyonellik ekledi mi yerden yüksek araçlar tercih sebebi oluyor. En ucuz SUV modelleri ise şöyle sıralanıyor.

NISSAN JUKE

Bu segmentin belki de öncüsü olan Nissan, Juke 1.2 litre 115 beygirlik manuel versiyonu 68 bin 895 lira gibi oldukça iddialı bir fiyat etiketine sahip. 1.6 litre benzinli 117 beygirlik otomatik versiyonsa 74 bin liradan.

OPEL MOKKA X

Opel Mokka, X versiyonu ile pazar lideri. Aracın 1.4 litrelik 150 beygirlik benzinli motor seçeneği, 97 bin 200 liradan, 1.6 litrelik dizel versiyon ise 136 beygir motoruyla 124 bin 500 liradan alıcısını bekliyor.

RENAULT CAPTUR

Renault Captur yeni yüzüyle iddiasını arttırmaya devam ediyor. Geniş bir donanım listesiyle gelen Captur, 1.6 dCi 90 beygir dizel ve 120 beygirlik benzinli motorla dikkat çekerken aracın başlangıç fiyatı, 81 bin 400 liradan.

TOYOTA C-HR

Türkiye’de üretilen ve ilk hibrid SUV ünvanını taşıyan Toyota C-HR, benzinli motor seçenekleriyle dikkat çekiyor. 1.2 litrelik 116 beygir gücündeki turbo benzinli motorlu C-HR’yi 88 bin 950 liradan sevenlerine kavuşturuyor. Toyota C-HR’nin birde 1.8 litrelik hibrid versiyonu mevcut. 4×4 seçeneğini de sunana model 116 bin 900 lira.

DACIA DUSTER

Türkiye’nin en fazla satan C-SUV modeli Dacia Duster ise ilk sırada. Otomatik vites seçeneğini de artık tüketicileriyle buluşturuyor. 1.6 litrelik benzinli motora sahip versiyonu 60 bin 800 lira iken modelin dizel otomatik seçeneği için (1.5 dCi) 86 bin 400 lira ödemek gerekiyor.

FORD KUGA

Ford Kuga da, sınıfının iddialı araçlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Ford Kuga’nın başlangıç fiyatı ise 117 bin lira.