SUV’leri gördük sedanın lastiğini dama attık

Türkiye’de bir kaç segmetinde neredeyse sonunu getiren SUV modellerin gözü bu sefer sedan otomobillerde. Hızla büyüyen SUV çılgınlığı tüketiciler tarafından hem beğeniliyor hem de yerden yüksek yapısıyla daha güvenli hissettiriyor. 2016 Nisan’da Türkiye’de 33 bin sedan, 9 bin SUV araç satılıyordu. 2018’in aynı döneminde ise bu rakam sedanda 26 bin adete gerilerken, SUV’de 12 bin adedi geçti.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı daralırken, SUV segmenti yükselişini sürdürüyor. Bu yılın ilk 4 ayında, otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak, 229 bin 556 adete indi. Otomobil satışları aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 2 artarak, 177 bin 418 adete yükseldi. Otomobil tarafının yükselişinde SUV segmentinin payı oldukça büyük oldu. Bu dönemde artan otomobil pazarının yüzde 19’luk kısmını SUV araçlar oluştururken, yüzde 51’lik kısmı sedan araçların oldu. 2016 yılına baktığımızda ise SUV araçların artışını koruduğunu, sedan otomobillerin ise satışlarında kayıp yaşadığını görüyoruz.

SEDAN SATIŞLARI YÜZDE 5 DÜŞTÜ

2016 Ocak-Nisan’da 95 bin 360 sedan otomobil satılırken, SUV’de bu rakam 29 bin 558 olarak gerçekleşti. 2016-2018 yılları arasındaki farka bakacak olursak, sedan araç satışlarında yüzde 5 düşüş yaşanmış. SUV tarafında ise yaklaşık yüzde 17’lik artış kaydedilmiş. Sadece 2018 Nisan’da 12 bin 3 adet SUV model satılırken, 26 bin 213 sedan araçta tüketiciyle buluştu. Yıllara göre rakamların ilerleyişi de oldukça aşikar. 2016 Nisan ayında 32 bin 962 sedan sedan otomobil satılırken, 2017’de bu rakam 28 bin 144’e düştü. SUV tarafında da ivmelenme tam tersine gerçekleşti. 2016’da 9 bin adet yerden yüksek model satılırken, 2017’de bu rakam neredeyse yüzde 10 büyüme ile 10 bin adete kadar dayandı.

SUV ÜLKESİNE DOĞRU KAYIYORUZ

Hiç kuşkusuz son 3 yılda SUV araçların varlığı oldukça artarken, sedan ülkesi diye tabir ettiğimiz Türkiye’de sedan araçların satışları azalmaya başladı. Ülkede satan en fazla segment C-SUV olurken, B-SUV modeller de dikkati çekti.

DACIA DUSTER SEGMENT LİDERİ

İlk 4 ayın en fazla satan modeli 4 bin 482 adetle Dacia Duster olurken, onu 4 bin 208 adetle Nissan Qashqai, 2 bin 511 adetle Peugeot 3008 izledi. İlk 5 içinde ise 1973 adetle Hyundai Tucson ve 1887 adetle Ford Kuga’da yer aldı.

CROSSOVER SINIFI DA OLDUKÇA HIZLI

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, B-SUV modellerinde yollardaki artış hızı gaz kesmiyor. 2016 Nisan’da 1649 adetlik satış rakamına ulaşan B-SUV modeller, 2018’in aynı döneminde 1960 adete kadar ulaştı. İlk dört ayda ise bu rakam 5 bin 126 olarak gerçekleşti. Bu segment ilk dört ayda geçen yıla göre yüzde 27 büyüdü. Bu dönemde liderliği Vitara’dan alan Renault Captur 933 bin adetlik satışa imza attı. Onu 685 adetle Jeep Renegade takip etti. Suzuki Vitara ise 637 adetle ilk üçe giren modellerden oldu. Opel Mokka 580 adet satarken, Peugeot 2008 485 adetle ilk 5 potasına girdi.

ABD’DE RAKAM 2.1 MİLYONA DÜŞECEK

KPMG’nin hazırladığı ‘Islands of Autonomy’ (Otonomi Adaları) raporunda, otonom araçların dünyanın farklı bölgelerindeki şehirlerde nasıl ortaya çıkacağı incelendi. Rapor, dünyanın her yerinde tek bir otonom aracın kullanılamayacağını öngörüyor. Öte yandan otomobil ihtiyacı artık iki çocuk ve bir köpekle yapılan dört kişilik ailenin seyahatinin ötesine geçecek. Bunun yerini her bölgedeki yolculuk başlangıç, bitiş, süre, mesafe, doluluk, görev ve hız kavramları alacak. Bunun sonucu olarak Sedan araçların dönemi yavaş yavaş sona erecek. Otonom araçlar ve mobilite hizmetleri, araç sahibi olma arzusunu azaltacak, bundan en çok etkilenen de aile araçları sedanlar olacak. ABD’de bugün 5.4 milyon adet satılan sedan araç sayısının 2030’da 2.1 milyona düşmesi bekleniyor.