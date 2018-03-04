Otomotiv sektörü rekor kırmaya devam ediyor. OİB verilerine göre, şubat ayında 2,8 milyar dolarlık ihracata imza atan otomotiv sektörü pastayı yüzde 26 arttırdı. Türkiye’nin toplam ihracatının beşte birini tek başına yapan sektör, Almanya’ya ihracatı arttırdı.

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden olan otomotiv yine liderliği bırakmıyor. Özellikle ihracat, iç pazar ve üretimde geçen yılı rekorlar tablosuna dönüştüren sektör, 2018’e de oldukça hızlı bir giriş yaptı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre geçen şubat ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 26 artışla 2,8 milyar dolar ihracata imza atan otomotiv sektörü, böylece aylık bazda tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı. Türkiye ihracatından aldığı pay yaklaşık yüzde 22 olan sektör, böylece toplam ihracatın beşte birinden daha fazlasını tek başına gerçekleştirdi.

25 AYDIR İHRACATTA ARTIŞ VAR

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, “Aylık bazda bir önceki rekor geçen yıl mart ayında gerçekleşmişti. Son olarak Ocak 2016 döneminde düşüş gösteren otomotiv ihracatımız o günden bu yana son 25 aydır artmaya devam ediyor” dedi. Şubat ayı ihracatında Otomotiv Yan Sanayi ve Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ürün gruplarındaki yüzde 50’ye varan yüksek oranlı artışların temel belirleyici olduğuna dikkat çeken Orhan Sabuncu “Şubat ayında AB ülkelerine yönelik ihracat yüzde 26 artarken, Ortadoğu ve Afrika Ülkelerine yönelik de yüksek oranlı artışlar yaşandı” diye konuştu.

BİNEK MODELLER YÜZDE 15 ARTTI

Binek otomobil ihracatı yüzde 15 artışla 1 milyar 69 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 50,5 yükselerek 578 milyon dolar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 4 artarak 131 milyon dolar oldu. Otomotiv yan sanayinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracat yüzde 21 artarken, Fransa’ya yüzde 22, İtalya’ya yüzde 23, Romanya’ya yüzde 39, Birleşik Krallık’a yüzde 29, ABD’ye yüzde 42 ihracat artışı kaydedildi. Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan İtalya’ya ihracat yüzde 38 artarken, Belçika’ya yüzde 58, Slovenya’ya yüzde 152, Polonya’ya yüzde 26 ihracat artışı, Almanya’ya yüzde 13 ihracat düşüşü yaşandı.

AB TARAFI İYİ ABD’DE DÜŞÜŞ VAR

Şubat ayında ülke bazında en büyük pazar olan Almanya ihracat yüzde 22 artışla 409 milyon dolar oldu. Almanya’ya yönelik artışta yan sanayi ihracatının yüzde 21, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 163 artması etkili oldu. İkinci pazar İtalya’ya yüzde 24 artışla 320 milyon dolar, üçüncü büyük pazar Birleşik Krallık’a ihracat da yüzde 21 artışla 280 milyon dolar oldu. Yine Fransa’ya yüzde 12, İspanya’ya yüzde 19, Belçika’ya yüzde 34, Slovenya’ya yüzde 91, Polonya’ya yüzde 35, Hollanda’ya yüzde 36 ihracat artışı yaşanırken, ABD’ye yönelik ihracat ise yüzde 7 düştü. Ülke grubu bazında da Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 26 artışla 2,2 milyar dolar oldu. AB ülkeleri ihracattan yüzde 79 pay aldı. Yılın ikinci ayında alternatif pazarlar arasındaki Ortadoğu ülkelerine yüzde 20, Afrika ülkelerine yüzde 56 ihracat artışı yaşandı. KUZEY AMERİKA DOBLO’DAN VAZGEÇEMİYOR

Tamamen Türkiye’de üretilerek dünya pazarına sunulan Fiat Doblo, Amerika pazarında güzel işler çıkartıyor. Doblo’nun Ram markalı versiyonunu ProMaster City ismiyle Kuzey Amerika pazarına ihraç eden Tofaş, ABD ve Kanada’ya gerçekleştirdiği ihracat ile ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürüyor. İlk kez 2015 yılının başında Kuzey Amerika pazarına ihraç eden Tofaş, yaklaşık üç yıllık süreçte 56 bin 199 adet Ram ProMaster City ihracatı gerçekleştirdi.

GEÇEN YIL KANADA VE AMERİKA’YA 15 BİN ADET

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Ram ProMaster City’nin şehir içindeki manevra kabiliyeti, yakıt ekonomisi, yükleme kapasitesi ve kolaylığıyla Kuzey Amerika’daki işletmelerin ve filoların ihtiyaçlarını başarıyla karşıladığını belirtti. Eroldu, “Tofaş olarak sadece geçen yıl ABD ve Kanada ülkelerine 15 bin adede yakın Ram ProMaster City ihraç ettik. Doblo üretimi, Türkiye’nin küresel ticari araç üretim üssü haline gelmesinde de önemli bir rol üstleniyor. Doblo, sergilediği üstün özellikleriyle ihracat pazarlarının da dikkatini çekmeye ve tıpkı ülkemizde olduğu gibi Kuzey Amerika ülkelerinde de tercih sebebi olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.