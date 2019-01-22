Citroen’in radikal tasarımlı modellerinden C4 Cactus, hem yenilende hem segment değiştirdi. Tam bir hatchback haline gelen yeni araç, buna rağmen sınıfın haylaz çocuğu olmayı sürdürüyor

Fransız otomotiv üreticisi Citroen, C4 Cactus modelini yenileyerek yollara çıkarmaya başladı. Yenilenmeyle birlikte tam bir hatchback haline getirilen araç, buna rağmen aykırı tarzından bir şey kaybetmemiş. PSA Grubu’nun ödüllü motor ailesi 1.2 litrelik PureTech’in kullanıldığı yeni araç, 6 ileri tam otomatik şanzımanıyla konuğumuz oldu.

17 İNÇLİK JANTLAR ŞIK

Markanın önceki versiyonda da kullandığı yeni tasarım anlayışıyla şekillendirilen C4 Cactus, sınıfının en farklı görünen aracı olmayı sürdürüyor. Yükseğe yerleştirilen LED gündüz farları, altındaki farlar ve köşelere yerleştirilen sis farları, şık bir bütünlük içinde. Arka bölümde kullanılan küçük farlar, radikal tasarımın devamı niteliğinde. 17 inçlik alaşım jantlar da oldukça şık. Aracın iç mekanı, önceki versiyondan belirgin farklılıklar içeriyor. Yeni otomatik şanzıman artık diğer modellerde karşımıza çıktığı noktaya yerleştirilmiş. Bu durum kol dayama aparatının boyutunu küçültse de günlük kullanımda çok daha pratik. İç mekandaki ferahlık gerçekten etkileyici. Divan şeklindeki koltuklardan vazgeçmeyen marka, konfordan taviz vermediğini açıkça belli ediyor. Son derece rahat olan koltuklar, kademeli hidrolik destekli süspansiyon sisteminin de desteğiyle aracı sınıfının en konforlu otomobili haline getiriyor. 7 inçlik multimedya ekranında çok sayıda fonksiyona erişim sağlanıyor. 348 litrelik bagaj da sınıf ortalamalarının üzerinde.

110 BEYGİRLİK PURETECH

Yeni C4 Cactus, bize benzinli motor seçeneğiyle konuk oldu. 1.2 litrelik PureTech ünite, 3 silindirli. 110 beygir güç ve 205 nm tork üreten motor, 6 ileri tam otomatik şanzıman EAT6 ile kombine ediliyor. Sadece 1070 kilogram olan ağırlık, küçük hacimli ünitenin zorlanmadan aracı ivmelendirmesini sağlıyor. Alt devirlerden itibaren oldukça canlı olan motor, aracı 0’dan 100 km/s sürate 10.9 saniyede ulaştırıyor. Saatte 188 kilometrelik maksimum hız da beklentileri karşılıyor. PureTech motor, tüketim konusunda da iddialı. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketim 5.3 litre. 50 litrelik depoyla 900 kilometreden fazla yol yapmak mümkün. Aracı kullandığımız süreçte yol bilgisayarına yansıyan ortalama değerse 6.1 litre oldu. Sabit hızlı otoyol sürüşlerinde bu rakamı 5 litrenin altına düşürmek zor değil. Yumuşak süspansiyon sistemi sayesinde sert virajlarda yatma eğiliminde olan araç, buna rağmen başarılı tutunma kabiliyetiyle güvenli bir sürüş vadediyor. Aracın frenleri de oldukça iyi.

FİYATI YAKLAŞIK 120 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Yeni C4 Cactus, 119 bin 130 liradan (Ocak 2019) başlayan fiyatlarla satılıyor. Bize konuk olan zengin donanımlı benzinli versiyon ise 126 bin 130 liralık etiket taşıyor. Aracın 100 beygir güç üreten 1.6 litrelik dizel versiyonu da aynı fiyata sahip. Dizel versiyonda 6 ileri yarı otomatik şanzıman kullanılıyor. Bize Shine donanım seviyesiyle konuk olan C4 Cactus’te kademeli hidrolik destekli süspansiyon sistemi, geri görüş kamerası, otomatik farlar, otomatik klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma, otomatik katlanır aynalar, lastik basınç uyarı sistemi, hız sabitleyici, 7 inçlik multimedya ekranı, LED gündüz farları ve 17 inç alaşım jantlar gibi zengin bir liste sunuluyor.