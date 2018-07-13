Temmuzda Mercedes modelleri indirimli

Mercedes-Benz Türk, Temmuz ayına özel sunduğu kampanya kapsamında otomobil alımlarında %0,99 faizli kredi fırsatı ve avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Temmuz ayına özel hazırladığı kampanya kapsamında A-Serisi, B-Serisi, CLA, GLA, C-Serisi Sedan, Coupé, Cabriolet, E-Serisi Sedan, Coupé, Cabriolet otomobil alımlarında avantajlı fırsatlar sunuluyor.

Mercedes-Benz E-Serisi Sedan, Coupé ve Cabriolet otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda kişisel ve kurumsal müşterilere kişiye özel ödeme planı ile 200.000 TL kredi tutarı, %0,99 faiz oranı ve 36 aya kadar vade imkânları sunuluyor.

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan, Coupé ve Cabriolet otomobil alımlarında için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 150.000 TL’ye kadar kredi için 36 ay kadar vade ve %1,39 faiz oranından yararlanılabiliyor.

Temmuz ayına özel hazırlanan kampanya kapsamında Mercedes-Benz A-Serisi, B-Serisi, CLA ve GLA modelleri için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 130.000 TL’ye kadar kredi için 36 aya kadar vade ile %1,69 faiz oranı fırsatı sunuluyor.

GARANTİLİ LASTİK SATIŞI

Mercedes-Benz Türk yetkili servislerinden alınan otomobil lastikleri; patlama, çivi ve balon oluşumu gibi dış etkenli hasarlara karşı 24 aya kadar garanti altında satışa sunuluyor.

BAKIM KAMPANYASI

Mercedes-Benz Türk yetkili servislerinde ön ödemeli bakım paketleri ile 2 veya daha fazla periyodik bakımın önden satın alınması durumunda %40’a varan indirimlerle orijinal yedek parça ve işçilikte sabit fiyat avantajından faydalanılabiliyor.

MERCEDES ME ADAPTER HEDİYE

Ön ödemeli bakım paketi veya uzatılmış garanti satın alan Mercedes-Benz müşterilerine yaklaşık 300 TL değerinde (KDV dâhil) olan Mercedes Me Adapter hediye ediliyor.

HAFİF TİCARİDE KAMPANYA

Güvenilir sağlamlık, üstün yük taşıma kapasitesi, 4×4 çekiş sistemi, yüksek sürüş gücü, dışarıdan sert görünüşlü fakat bir o kadar konforlu Mercedes-Benz X-Class’a sahip olmak isteyen müşterilere, 2018 model Mercedes-Benz X-Class Progressive ve Pure model araçlarda, 1.950 TL’ye varan indirimler sunuluyor. Müşteriler tarafından Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda 100.000 TL’ye varan kredi kullanımında 48 aya varan vade seçeneklerinden faydalanılabiliyor. Bu kampanya ile müşteriler, %1,39 sabit faiz oranı ve 582 TL’den başlayan aylık ödeme fırsatıyla farklı kullanım alanlarına uygun bu araca sahip olabiliyorlar.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler; Far ve Yağmur Sensörü, Rüzgâr Savrulma Asistanı ve Şerit Takip Asistanı gibi standart güvenlik özelliklerine sahip Sprinter araçlar için 2018 modellerinde14.000 TL’ye varan indirim avantajı sunuluyor. 2018 model Sprinter araç alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih eden müşterilere %1,49 sabit faizli kredi ile aylık 596 TL’den başlayan ödeme imkânı sunuluyor.