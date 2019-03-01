Tesla ucuz Model 3 için yeni bir strateji geliştirdi. Tesla Ceo’su Elon Musk, Model 3’ün satışını sadece internetten yapılacağını açıkladı. Böylece milyon dolarlık masraftan kaçınmış olacaklarını bunu fiyata ancak bu şekilde yansıtabileceklerini söyledi.

Tesla ucuz elektrikli araç satışı için ilk adımını Tesla Model 3 ile yaptı. Ön sipariş almaya başlayan Model 3’ün fiyatı 35 bin dolar olacak. Üç farklı versiyonu bulunan aracın ortalama menzili ise 355 kilometre. 50 bin doların üzerindeki bir üst segmentten farklı olarak iki değil tek motor içeriyor. Standart iç mekanla gelecek araçta yine standart harita ve navigasyon kiti bulunuyor ancak siyah olmak üzere sadece tek renk seçeneği sunuluyor. En ucuz farklı renk seçeneği ise 1500 dolardan başlıyor. Daha ayrıcalıklı bir iç mekan isteyenler opsiyonel unsurlarla 43 bin dolara varan fiyatları gözden çıkarmak zorunda.

TASARRUF YAPTI UCUZA SATTI

Tesla’nın Model 3 satışıyla birlikte aldığı bir diğer önemli karar da markanın tüm perakende satış noktalarının kapatılarak sadece internet satışıyla yola devam etmesi. Elon Musk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada söz konusu satış noktalarının kapatılacak olmasının milyonlarca dolarlık tasarruf anlamına geldiğini ve Model 3’ün 35 bin dolara satılabilmesine olanak tanıdığını belirtti.

BAZI ÖZELLİKLER KALDIRILDI

Tesla Model 3’ün fiyatı ucuz olunca bazı özelliklerinde de kısıtlamaya gidildi. ‘Standart Interior’ adı altında satışa sunulan ucuz Model 3’ün tek renkten oluşan kabininde kumaş koltuklar, dört adet USB girişi ve navigasyona yer verildi. Aracın direksiyonu ve koltukları manuel olarak ayarlanırken, daha kalitesiz bir ses sistemi kullanıldığı söylenenler arasında. Bunların yanı sıra araçta daha küçük bir batarya kullanılması sonucu menzili de 350 km’ye düşürüldü. Maksimum hızı 210 km/s’e gerileyen ucuz Tesla Model 3’ün 0-100 km/s hızlanması 5.6 saniye sürüyor.