Şarj süresi 15 dakika daha kısalıyor

Tesla yeni nesil şarj istasyonlarını kullanıma sunuyor. Güçlü istasyonlarla bu sayede şarj süresi 15 dakika daha kısalıyor.

Tesla, üçüncü nesil elektrikli şarj istasyonu V3’ü son blog paylaşımında tanıttı. Tesla üçüncü nesil şarj istasyonlarının araçları 250 kilowatt ile şarj edeceğini ve bekleme süresini 15 dakika kısaltarak yarı yarıya azalttığını açıkladı. İlk üçüncü nesil şarj istasyonları, bir erken erişim programı kapsamında California eyaletinin Fremont kentinde hizmete açılırken, Tesla, bu istasyonların yılın ikinci çeyreğinde ABD´deki, son çeyrekte de Avrupa´daki Tesla sahiplerinin kullanımına hazır olacağını açıkladı. Tesla ayrıca, yeni “Yolda Batarya Isıtma” özelliğini tanıttı. Bu özellik sayesinde, araçların bataryalarının, şarj edilebilmeleri için otomatik olarak en uygun ısıya yükseleceğini ve ortalama şarj süresinin yüzde 25 kısalacağını açıkladı. Tesla’dan yapılan açıklamaya göre, V3 şarj istasyonları ve “Yolda Batarya Isıtma” özellikleri sayesinde, şarj istasyonlarında hizmet verilen müşteri sayısı iki katına yükselecek