Tesla yeni bombayı patlattı: Semi

Tesla yeni bir bomba daha patlattı. İlk elektrikli tırını tanıtan Tesla, Semi ismini verdiği modeli 2019 yılında pazara sunacak. 100 kilometre hıza 5 saniyede çıkan semi tek şarj ile 800 kilometreden fazla yol yapıyor.

Tüm dünyada dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Tesla, yeni bir devrim gerçekleştirdi. Dikkat çeken elektrikli otomobillerin yanı sıra Tesla şimdide elektrikli tırı Semi’yi tanıttı. Tesla’nın Üst Yöneticisi Elon Musk, California eyaletinde Hawthorne’daki merkezinde tanıtılan tırın, yapılanların en hızlısı olduğunu söyledi.

100 KM HIZA 5 SANİYEDE ULAŞIYOR

100 kilometre hıza 5 saniyede çıkan Tesla Semi, 35 ton yük olduğunda bile bu hıza 20 saniyede ulaşıyor. Sıradan dizel tırlara göre yüzde 20 oranında daha tasarruflu olan Tesla Semi, aynı zamanda gelişmiş oto pilot sistemine de sahip. Acil durumda otomatik fren, yol kontrolü ve ayrılma sırasında yapılan uyarı bu özelliklerden sadece birkaçı.

1.6 MİLYON KİLOMETRE GARANTİ

Araç aynı zamanda sürücüyü güvenli bir sürüş için hazırlıyor. Sürücü koltuğu tam ortada duruyor, bu sayede sürücünün sağ ve sol tarafta hiçbir kör noktası kalmıyor. Aynı zamanda koltuğun hem sağ hem de sol tarafında bulunan monitörler ile kör noktalar için görüş sağlanıyor. Elon Musk’ın son bomba duyurusu ise tır/kamyon için 1.61 milyon kilometre garanti ediyor.

804 KM’LİK MENZİL

Şarj edildikten sonra 804 kilometre yol kat etme özelliğine sahip olan Tesla Semi, üretimine 2019 yılında başlanacak tırın, yakıt tasarrufu sağlayan dizel emsallerinden daha az masraflı olacağını söyledi. Musk, tırın öngörülen fiyatı konusunda bilgi vermedi.

200 BİN DOLARLIK SPORCU

Tesla ayrıca ilk spor aracı Roadster’ın yeni versiyonunun tanıtımını yaptı. Roadster’ın şarj edildikten sonra yaklaşık bin kilometre yol kat edebileceği, saatte maksimum 402 kilometre sürat yapabileceği ve 4,2 saniyede 160 kilometre hıza çıkabileceği belirtildi. 2020’de üretimine başlanacak yeni Roadster’ın taban fiyatının 200 bin dolar olacağı kaydedildi.